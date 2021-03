Jysk rockstjerne: Sørgelig fadæse

For omtrent et år siden fik Pretty Maids’ mangeårige frontmand, Ronnie Atkins, den forfærdelige besked, at han var ramt af uhelbredelig lungekræft.

Da chokket havde lagt sig, besluttede sangeren fra Vejle at indspille karrierens første soloalbum.

Det foreligger nu i form af ’One Shot’, der er en eklatant forbier.

Aflyser alt: Dansk rockstjerne ramt af kræft

På egen hånd fortsætter 56-årige Atkins med den efterhånden noget fortærskede og outdatede form for blød hard rock, som Pretty Maids også stadig klamrer sig til.

Det er mere kitsch end kunst, og selvom veteranen har et solidt greb om traditionel sangskrivning, så præsenteres hans opblæste klichéer så corny, anstrengt og smagløst, at det er umuligt at nyde det underliggende håndværk.

Knap så kønt: Pinagtige jomfruer

’I still fly like an eagle soaring high’, proklamerer Atkins på det poppede åbningsnummer, ‘Real’, men selv nogle hæderlige melodier og omkvæd, der er større end Pretty Maids’ frisurer i 1980’erne, kan ikke forhindre en uskøn maveplasker.

Jydens stemme er røget helt ned til filteret, og til trods for at man uundgåeligt må have respekt for mandens vilje til ufortrødent at rocke videre, så bliver det aldrig bevægende, når han kredser om sin sygdom.

På alle måder sørgeligt.