Jysk stjerne spolerer karrieren

For nyligt blev Drew Sycamore kaldt et popikon af Ritzau. Det kniber noget med at leve op til den titel.

Hun har aldrig haft et hit på top ti og kun ’45 Fahrenheit Girl’ på top 30.

I nærmest desperat grad forsøger den 32-årige nordjyde nu mere end nogensinde at designe strømlinede sange, der er populære i virkeligheden og ikke kun på P3, men alle tre singleforløbere til hendes nye album, ’Superfaith’, er floppet.

Selv danskerne falder åbenbart ikke for en mekanisk sangerinde på et samlebånd, der snurrer rundt uden egentlig at flytte noget.

Drew Sycamore ligner en robot på sine nye pressebilleder, og sådan føles ’Superfaith’ også. Med hjælp fra brødrene Fridolin og Frederik Nordsø samt Lasse Boman leverer hun imidlertid flere driftssikre skæringer.

Ud i ingenting

Åbningsnummeret ’Destiny’ og ’Fever’ er som boblende energidrikke i funklende farver, men på et kort og komprimeret album flyder det hårdtpumpede materiale for ofte ud i ingenting.

Drew Sycamores radioleflende sound savner kontraster, nuancer og charme, og når hun omsider stopper op og prøver at variere sit udtryk, spænder hun ben for sig selv på klodsede ’Into Your Arms’.

Sangerinden optræder på flere af sommerens festivaler og turnerer indendørs til efteråret. Foto: Per Lange

Sangerinden har for så vidt en tiltalende stemme, men hun udsletter nærmest sin personlighed i opblæste produktioner, der insisterer på at være karakterløse.

I jagten på et hit tilsidesættes musikalske ambitioner, og en lystigt dunkende bagatel som ’Paradise’ er lige til sodavandsdiskoteket.

Michael Jackson, Madonna og Kylie Minogue ville aldrig været blevet popikoner, hvis det eneste, de ville, var at konstruere et hit.

Fortsætter Drew Sycamore sin ensporede kurs, så hedder endestationen Dansk Melodi Grand Prix.