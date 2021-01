Jysk talent er ikke noget særligt

Dopha: 'The Game' (The Bank/Believe) Ude 22. januar

Den danske musikscene skriger på en stærk repræsentant for det stærke køn.

Claras svage ’Growing Up Sucks’ var nummer 59 på top 100 over de mest populære album herhjemme i fjor, og det var utroligt nok listens eneste udgivelse fra en dansk kvinde udover et par gamle børneplader med Alberte og Søs Fenger.

Så sløjt står det til.

Popchok: Danske kvinder kikser totalt

Gode gamle Hanne Boel og ganske unge Sulka lavede glimrende skiver, men dem var der ingen, der hørte, og landet ligger helt åbent for den næste Anne Linnet eller Medina.

Debuterende Dopha vil dog hellere være Kronjyllands pendant til Lana Del Rey, og hendes første album, ’The Game’, kommer hverken på listen over de mest succesfulde eller suveræne plader i 2021.

Hvor som helst

Dopha alias 23-årige Sofie Daugaard Andersen er fra flækken Romalt ved Randers, men det kan man desværre ikke høre. Hun kunne være hvem som helst fra hvor som helst.

’The Game’ savner personlighed og karisma, der gør en forskel i en overbefolket og standardiseret popgenre, og alligevel fornemmer man et talent med vilje til at drive det vidt.

Fadæse: Hovednavn helt til grin

Hun mangler imidlertid at udvikle værktøjerne, og både hendes pæne stemme og fortvivlede kærlighedssange savner et afgørende løft, der gør anstrengelserne til noget særligt eller bare bemærkelsesværdige.

Materialet er skabt i samarbejde med sangskrivere som Emil Falk, Daniella Binyamin og Nicolaj Rasted, der kompetent placerer tilforladelighederne i sangerindens mund.

Det sidste nye skrig bliver det bare ikke.