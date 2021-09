Kapacitet går stærkt tilbage

Peter Sommer er vel sin generations dygtigste danske sangskriver. Det siger noget om Mads Langer, Tim Christensen og Rasmus Nøhr, men trods alt også en del om Sommer selv.

Hans evner svigtede dog på sidste års ’Stærk strøm hen over ujævn bund’, så inden det forhåbentlig atter går fremad for digteren, virker det som et naturligt tidspunkt at se sig tilbage.

Det gør Sommer i godt selskab med sin faste troldmand på tangenter, Palle Hjorth, og sammen har duoen genindspillet et dusin af skanderborgenserens stærkeste sange i intime og afdæmpede arrangementer.

'PSPHPT' er alt det, som festivalen i hans hjemstavn ikke er - eftertænksom, stilfuld og poetisk.

Troværdigt udtryk

Ved at trække repertoiret ned i tempo ophøjer Sommer sangene. Det kan de sagtens bære.

’Elskede at drømme, drømmer om at elske’ og ’Til rotterne, til kragerne, til hundene’ åbner albummet på strålende vis, og Hjorths rundhåndede musikalitet er en gennemgående kvalitet, der løsner op for Sommers mere firkantede tilgang.

Mikael Simpsons skønne mundharpe løfter ’Hvorfor løb vi’, mens strygerarrangementer af Davide Rossi får ’Sang til Bo’ og ’Lad mig forlade dig, før du forlader mig’ til at svæve.

Sommer er ikke kongerigets bedste sanger, men han er nok den bedste til at synge sine egne sange, og det munder ud i et helstøbt og troværdigt udtryk, som han nuancerer og kultiverer på 'PSPHPT'.

Der er lidt at leve op til fremadrettet.