Legendarisk: 50.005 i ekstase

The Minds of 99 har fået magien med på livealbum, som dokumenterer deres historiske show i Parken

The Minds of 99: 'Live i Parken' (No3/Sony) Ude 20. januar

Det føltes som en drøm, da The Minds of 99 triumferede i Parken på en magisk sensommeraften i 2021.

Men det var ikke en drøm. Det beviser ’Live i Parken’. Det er næsten som at være der selv.

Koncertoptagelsen indfanger euforien fra den skelsættende dag, hvor københavnerne skrev historie på en gigantisk hjemmebane og blev deres generations bedste bud på et moderne Gasolin’.

The Minds of 99 har samlet nationen. Og løftet den. Med poesi, mod og dunkende mandshjerter. Vi fik et band, man tør tro på.

Båret frem af fanskaren

I Parken blev de blev båret frem af fanskaren. Fanskaren blev båret frem af de fem ungdomsvenner.

Det kaldes fællesskab.

The Minds of 99 og Volbeat er alene om at have optrådt i Parken som dansk hovednavn. Foto: Per Lange

Det var en af de sjældne stjernestunder, hvor det meste går op i den berømte højere enhed, og nationalstadionets berygtede rumklang og massernes jubelbrøl understregede blot, at det ikke kunne blive større.

Med 50.000 på kor (og fadøl) rummer ’Live i Parken’ ekstatiske versioner af især nøglenumrene ’Ung kniv’, ’Det er Knud som er død’ og ’Alle skuffer over tid’.

Kvintettens få engelsksprogede sange savner dog nærheden fra deres primære materiale på modersmålet, mens inspirationen fra New Order af og til stadig er for åbenlys, men det er skønhedspletter på et skæppeskønt supershow, som vitterlig markerede en ny dagsorden.

Premieren på ’Under din sne’, der efterfølgende blev orkesterets klart største hit, får publikum til at smelte, og den uafrystelige junkieballade ’Som fluer’ fixer folkets blues under begivenheden, der var med til at åbne landet efter pandemien.

Det var for godt til at være sandt. Men den er god nok. Det skete virkelig.

Coveret til aktuelle 'Live i Parken', der har en spilletid på 111 minutter og udsendes som stream og på vinyl.