Lukas fejler: Går helt ballade-grassat

Kongerigets største popnavn er alt for optaget af at kopiere succesen '7 Years' på længe ventet album

Engang lavede Lukas Forchhammer en masse ballade. Nu laver Lukas Graham en masse ballader.

’7 Years’ blev et af de allerstørste danske verdenshits nogensinde, og nu forsøger københavnerne at gøre kunsten efter på ’3 (The Purple Album)’. Det lykkes ikke.

Trioens tredje album består såmænd udelukkende af ballader. Ingen af dem kan matche ’7 Years’, men det siger mest om fuldtræfferen, for flere af de ti nye numre har Forchhammer skruet ganske godt sammen med sit team af sangskrivere og producere.

Alligevel sidder man tilbage med en halvtom fornemmelse af, at ’3 (The Purple Album)’ er for kalkuleret, og christianitten mister sin flabede charme i det afdæmpede univers, hvor gadedrengen for ofte er reduceret til en kordreng.

Materialet lægger ikke ligefrem op til fest, når Lukas Graham indtager nogle af landets største scener næste år, men balladerne ligger derimod godt til frontmandens overbevisende stemme.

Trættende i længden

Forchhammer synger atter fortrinligt, og han leverer hvert ord langt mere tydeligt end i cd’ens booklet, hvor hans kruseduller er nærmest ulæselige.

Tekstmæssigt skulle man tro, han var Rasmus Seebachs tvilling. ’3 (The Purple Album)’ er nemlig et familiealbum i endnu højere grad end forgængerne.

30-årige Lukas Forchhammer ser stadig flabet ud, men sådan lyder sangeren ikke. Foto: Rasmus Weng Karlsen

Forchhammer beretter om sin kærlighed til kæresten, datteren, søstrene, moderen, faderen og vennerne. Vi mangler kun akvariefiskene. Det er forudsigeligt, begrænsende og noget trættende i længden.

Illusionen om, at Lukas Graham er et band, har aldrig været tyndere end på treeren. De to andre spiller ikke engang med på størstedelen af sangene, og man savner bandfornemmelsen gennem den lagkageproducerede plades blot 33 minutter.

Forchhammer er stærkest på det indædte åbningsnummer, ’Not a Damn Thing Changed’, hvor man fornemmer, der er noget på spil, mens de strygerindsmurte modpoler ’Lullaby’, ’Stick Around’ og ’Love Someone’ løber ud i for tynd sødsuppe.

Stjernen bruger gospelkor flere gange, og det klæder ham at farve sin ellers noget blege popsoul, der tilsættes et elastisk R&B-groove på tiltalende ’Unhappy’.

Selv højdepunkterne er bare ikke langtidsholdbare. De holder i hvert fald ikke syv år.