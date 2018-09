Massiv svipser fra jysk succesband

Nephews blodfattige seneste album, seks år gamle ’Hjertestarter’, lød mere som en slutning end en start, og et af dansk musiks største bands tog da også efterfølgende en lang pause.

Nu er de tilbage med ’Ring-i-Ring’, som er en ny begyndelse, der alligevel føles som en genudsendelse fra gruppen med det sigende hit ’Igen & igen &’.

Titlen ’Ring-i-Ring’ signalerer jo heller ikke ligefrem revolution, men Nephews nye medlem, Marie Højlund, markerer en kærkommen evolution i jydernes gråtonede fabriksmusik, hvor sangerindens stemme er som en forfriskende pastelfarve.

Frontmand Simon Kvamm bliver aldrig Aksel Schiøtz’ arvtager, og lyrisk virker han noget fastlåst i orkesterets koncepttunge verden, der har det med at kværne den mere skrøbelige underfundighed, han har luftet flere gange de senere år som solist og i De Eneste To med Peter Sommer.

Nik & Jay og salmer

’Ring-i-Ring’ samler højdepunkterne fra Nephews fire ep’er, der er udsendt uden stor succes i takt med årstiderne siden januar, og byder også på nyt materiale.

Blandt driftssikre, men uspændende sange som ’Amsterdam’, ’Frankenstein (i Ring part 1)’ og ’Tropper’, er der en uforløst overraskelse i form af træge ’Rejsekammerater’, hvor Nik & Jay medvirker på en underligt forceret facon.

Nephews blanding af dansk, tysk og engelsk er det, man på jysk kalder træls, og de opremsende tekster fremstår ofte som ordgejl for ordgejlens skyld.

Derimod skaber det tiltrængt dybde og resonans i Nephews elektroniske rocklyd, at sekstetten fortolker et par salmer. ’Sig månen langsomt hæver’ er en døsigt svajende vuggevise, der især fungerer glimrende.

Alt i alt er ’Ring-i-Ring’ et rimeligt comeback på Nephews egne præmisser, men som en noget gumpetung kolos virker bandet forældet, og ikke for første gang har de lavet et album, der lyder som deres sidste.