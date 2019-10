Mord og narko: Dansk band genrejst

The Sandmen er altid gået to skridt frem og mindst tre tilbage. Så gik de i graven og trådte pludselig ind på scenen igen, hvor de ofte er snublet over egne ben med fornuftsstridige dispositioner.

Veteranerne har mistet medlemmer og skiftet pladeselskab og stilarter utallige gange, men kun levet op til deres uomtvistelige potentiale ganske få gange, og alt i alt er The Sandmen vel landets mest frustrerende rockband.

Nu har de imidlertid taget sig sammen. ’Himmelstormer’ er gruppens mest vellykkede, personlige og gennemarbejdede album siden genkomsten i 2003.

Det siger måske ikke alverden, men The Sandmen lykkes virkelig denne gang, og det er en opløftende fornøjelse, selvom pladen tekstmæssigt er noget af en nedtur på rendestensniveau.

Lyrikken flakker vildt mellem knivmord og selvmord, krig og kærlighed samt forsumpning i stoffer og alkohol. Dizzy Mizz Lizzy er det ikke.

Futuristisk skær

The Sandmen er modnet uden at miste den utilpassede desperation, der altid har luret i orkesterets stærkeste sange. Det er imponerende.

Til trods for at de ikke ligefrem bør indstilles til Nobelprisen i litteratur, så er deres poesi på modersmålet blevet betydeligt mere overbevisende end på forgængeren, ’Den bedste dag’, hvor de slog over til dansk. Det kunne også kun gå en vej.

Allan Vegenfeldt er stadig en af kongerigets mest fængslende frontmænd, og han lever sig indædt ind i en række nærværende sange, der ofte vibrerer organisk på en sitrende understrøm af krautrock.

Narkohymnen ’På gaden’ citerer The Rolling Stones, ’Fuldmåne’ er trioens svar på Gasolin’s ’Langebro’, og balladen ’Kærligheden flyder’ svæver som Pink Floyd. Men albummet minder mest af alt om et rehabiliteret The Sandmen, og der er desuden et futuristisk skær over skiven, som er suverænt og råt produceret af svenske Micke Herrström.

Han samarbejdede også med The Sandmen på hovedværket ’Western Blood’ for omtrent 30 år siden. Så medrivende bliver de aldrig igen, men ’Himmelstormer’ er et forbløffende livstegn fra et band, der har stablet sig selv på benene mod alle odds.

Godt gået.