Oh Land er ikke dygtig nok

Oh Land: 'Family Tree' (Tusk Or Tooth/Universal) Ude 3. maj

’X Factor’ har det med at hyre dommere, der har sunget deres karriere i sænk. Oh Land er ingen undtagelse.

Københavnerens forrige album, ’Earth Sick’ fra 2014, opnåede ikke en placering på top 100, og der er større chance for, at talentkonkurrencen får en genial vinder næste år, end at Oh Lands nye udspil, ’Family Tree’, får succes.

Se også: Kæmpe fiasko for Oh Land

Det er efterhånden almindeligt udbredt, at popstjerner bruger tv-programmer som ’Toppen af poppen’ og ’X Factor’ til at minde familien Danmark om deres eksistens, men musikalsk lefler Oh Land ikke for den brede befolkning.

’Family Tree’ lyder mest af alt som et album, hun kun har lavet for sin egen skyld.

Fra Eske til Adi

Sangene kredser om Oh Lands skilsmisse fra billedkunstneren Eske Kath og hendes spirende forelskelse i sin nuværende kæreste, musikeren Adi Zukanović, der medvirker på pladen, men sangerinden formår ikke at gøre store følelser til stor kunst.

Agnes Obel og især Björk fremstår som inspirationskilder for Oh Lands nedtonede kammerpop, hvis elektroniske understrømme og orkestrerede arrangementer sjældent forløser de sfæriske toner.

Se også: Hennes & Mauritz-musik fra Oh Land

Melodierne mangler simpelthen, men anderledes luftige ’Brief Moment’ og ’Speak to Me with Love’ åbner undtagelsesvis hendes fastlåste udtryk op i en stræben efter den fortryllende effekt, der dog aldrig indtræffer.

Se også: Oh Land: Gaaaaaaaab

Det er formentlig meningen, ’Family Tree’ skal forekomme intuitiv, men materialet virker mere konstrueret end følt, og numrene sværmer og ulmer, uden de hverken letter eller fænger.

Albummet er ikke noget, Oh Land bliver rig af, så hun dukker nok op i ’X Factor’ igen næste sæson.