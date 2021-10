Ommer: Dansk hitband kikser

Der var noget herligt forfriskende over Jungs kærlige favntag med dansk pop på sidste års sympatiske debutalbum, ’Blitz’.

Friskheden er imidlertid allerede forsvundet på opfølgeren, ’Forfra forbundet’, hvor gruppen lyder umiskendeligt som sig selv - bare ikke ligeså godt.

Der er en punkterende mathed over Jungs brug af deres velkendte virkemidler, og selvom materialet egentlig er driftssikkert, så udebliver de popsus, der gjorde en forskel og løftede helheden på ’Blitz’.

Trioen fra Frederikssund basker og basker, men sangene kommer aldrig op i de højere luftlag. ’Forfra forbundet’ føles i hvert fald mere som en indenrigsflyvning end en charterferie.

Savner hooks

De tilforladelige singleforløbere, ’Tur retur’, ’To timer i træk’ og titelnummeret, udstyrer albummet med en solid kerne, men man savner simpelthen overraskelser, nybrud og afgørende hooks.

Jonas Jungs pudsige fraseringer og stødende vokalstil giver stadig bandets sound særkende. Og i en musikverden, hvor mentale problemer spreder sig, som gonorré gjorde det blandt groupier i 1970’erne, er det befriende, at tekstuniverset er følsomt uden at være særligt irriterende sensitivt.

’Blitz’ var et kort album. ’Forfra forbundet’ er ultrakort. Og de otte sange, der leveres på blot 25 minutter, efterlader et indtryk af, at det er gået for stærkt.

Man er i hvert fald hurtigt færdig med musikken på mere end en måde. Det er som en blitz.