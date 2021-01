Overrasker: Ikke til at kende

Dicte: 'All Good As It Is' (Stunt/Sundance) Ude 29. januar

I musikverdenen topper man typisk, når man er tidligt i tyverne. Det er der nogen, der har glemt at fortælle de mangeårige samarbejdspartnere og tidligere kærester Claus Hempler og Dicte.

Førstnævnte overgik sig selv i forbløffende grad i en alder af 49 på forrygende 'Kuffert fuld af mursten' fra 2019, og sidstnævnte har aldrig lydt bedre end på aktuelle 'All Good As It Is'.

Dicte fraserer som alle fra Billie Holiday til PJ Harvey, men mest af alt lyder hun som en 54 år gammel udgave af sig selv, der har haft godt af at blive ældre.

Tidligere sang hun om at være cool. Nu er hun det bare.

Kammer lidt over

'All Good As It Is' er skabt i samarbejde med den alsidige filmkomponist Jonas Struck, der har en fortid i Swan Lee, og lydskaberens atmosfæremættede sound har vitterligt filmiske kvaliteter.

Dicte iscenesættes fornemt på suggestive numre som 'Can't Be the Last' og 'My New Jesus', mens den stormfulde duet med Teitur, 'Seasick', også fungerer glimrende.

'I'm On Fire' hedder en opsang om anstændighed, og der er så sandelig ild i sangerinden, men hun nøjes også med at gløde på flere ballader, hvor produktionen strejfer en tiltalende balance mellem det elektroniske og mere organiske.

Dicte har nedtonet sine utidige tendenser til at overdramatisere, og når det alligevel kammer lidt over for hende, så har hun noget af have det i denne gang.

Veteranens nyfundne format og musikalske modenhed klæder hende umanerligt. Hvad skal det ikke ende med?