Overvurderet: Diva er discount

Jada har efterhånden vundet så mange musikpriser, at hun kan begynde at fyre med statuetterne i stedet for at stille dem på kaminhylden.

Sangerindens andet album, ’Elements’, bør skaffe hende en nominering i kategorien ’Årets mest overvurderede popstjerne’, og trods hård konkurrence har hun gode chancer for endnu en triumf ved Zulu Awards, P3 Guld, Danish Music Awards, og hvad de ellers hedder.

29-årige Jada er som en isvaffel med en masse flødeskum og ingen kugler, men af og til er hendes opblæste melodramatik og storslåede småtterier guf for øregangene på håbløse romantikere.

Stemningsvideo fra fredagsrock i Tivoli med Jada.

Mariah Dion

Vokalmæssigt stikker divaen helt af som Mariah Dion på de blævrende kærlighedsballader ’Dangerous’ og ’I’m Back’, hvor stemmen dog er noget større end de følelser, den formår at formidle.

Det minder om en finalepræstation i ’X Factor’, og den taberkonkurrence ville hun nok også vinde.

Popsangerinden giver koncert på et væld af danske festivaler i løbet af sommeren. Foto: Andreas Merrald

Jadas blege R&B er en halvbøvet fordanskning af et ærkeamerikansk udtryk. Hendes lydbillede er discountpræget, og man savner, at hun erstatter genrens indgroede lækkerhed og suggestive kvaliteter med andet og mere end kikset realisme.

Strygerne klinger ikke ligefrem som stradivariusser, men den obligatoriske horde af producere og sangskrivere hæver sig over det tarvelige niveau på habile ’The Boy Is Not Mine’, ’Something to Say’ og ’On Me’, hvor Jada får dynamiske grooves at boltre sig ovenpå.

Gæster som Coco O. og Noah Carter gør ingen forskel. Det gør det desværre, når hovedpersonen eksperimenterer med en form for primal indianersang på det latterlige intermezzo ’Young Women’s Cry’.

Prisværdigt er det ikke.