Rasende: Umættelig blodtørst

Ti år efter Slægt pladedebuterede hærger det besættende metalband stadig med en sult, der føles som en dyrisk blodrus.

Det københavnske kobbel går igen efter struben på ’Goddess’, og de slipper sjældent grebet gennem 40 minutter, som cementerer deres status i genrens internationale elite.

Men Slægt udvikler sig også på karrierens fjerde album, hvor kvartettens evolution fra omfavnelsen af black metals sorte undergrund til et lysende angreb på klassisk heavy metal bestyrkes med elementer fra punk og sågar hard rock.

Gruppen undviger overlegent stilarternes mange faldgruber og klicheer i en ambitiøs jagt på tidløs storhed, og materialets grandiose men samtidigt rå karakter er som guldalderromantik, der giver blodnæse og hudafskrabninger.

Oskar J. Frederiksen i front for Slægt, der drager på europaturné med Demon Head i april. Foto: Per Lange

Fem af værkets seks kompositioner er overraskende langstrakte, men Slægt formår at fastholde interessen med alt fra progressive forløb til frådende energiudladninger.

Det knusende åbningsnummer, ’Deceived by an Amethyst’, fremturer tilsat magtfulde breaks, mens hæsblæsende ’Kiss from a Knife’ er et hvepsebo, hvor afsindige guitarer overmander lytteren.

Bandleder Oskar J. Frederiksen synger glubsk og hadsk som en flammende halsbrand, og tilsat uangribelig overbevisning brænder orkesteret det hele ned på albummets afsluttende titelnummer, der strækker sig over 11 episke minutter.

Slægt er en ulv blandt får på den danske musikscene. En ulv, som fortærer fårene. Uden nåde.