Rockmirakel: Man tror det er løgn

Efter syv album med bøvet rockråberi behøvede man ikke være kyniker for at afskrive Magtens Korridorer som latterlige - for evigt!

Men miraklet er sket. De har lavet et godt album.

Total nedtur for stort dansk rockband

Drengerøvene bliver voksne på ’Club Promise’, hvor de er modnet markant, samtidig med at de har fået mere kant.

Gruppen finder et anderledes tiltalende groove på elektronisk klingende sange som ’Gennem tågen’, ’Ensom stjerne’ samt ’Det gyldne snit’, og samarbejdet med den slovenske producer Zed Smon, der tidligere har hittet med svenske Kent, fremstår ganske givtigt.

Ensomhed og mørke

Magtens Korridorers forrige udspil, ’Halvt til helt’ fra 2018, blev deres første kommercielle svipser siden gennembruddet med ’Friværdi’ i 2005, hvilket tilsyneladende har bevirket, at bandet er sluppet ud af popularitetens stramme tøjler og hviler i sig selv.

Kvintetten revser sågar musikbranchen for dens rungende tomhed på pladens dynamiske titelnummer, mens de også lykkes i forbavsende flot stil med den stort anlagte pianoballade ’Månelys i rav’.

Bøvet rabalder: Gasolin' for tumper

Tilsat utilpasset troværdighed har frontmand Johan Olsen skrevet nogle af sine mest meningsfulde og poetiske tekster, og coronapandemien kaster lange skygger over et album spækket med ensomhed, paranoia og mørke.

Fremtiden ser imidlertid lys ud for Magtens Korridorer, der langt om længe har genopfundet sig selv. Hvad bliver det næste? Et mesterværk fra Volbeat? Rolig nu.