Sebastian: Pinlig at høre på

Den rutinerede sangskrivers ualmindeligt klodsede livealbum er en prøvelse at komme igennem

Har man stået på en festivalplads eller i det lokale kulturhus og hørt Sebastian de senere år og undret sig over, om det var fadøllene, der fik legenden til at lyde helt udvandet, så kan man nu forsikre sig om, at det var stjernen selv, der var noget galt med.

Sangskriveren fremstår nemlig ofte decideret pinlig på ’Live hele vejen’, der er optaget rundt om i landet på hans turné i 2018.

Se også: Sebastian: Ringvrag på Smukfest

Men det er ikke kun Sebastian, der er anstrengende at være i stue med. Det er hans band også.

Den 70-årige veteran pruster sig igennem ’Du er ikke alene’, men det ville man faktisk ønske, han var, for hans corny gøglertrup af et orkester er en gevaldig klods om benet på klodsmajoren.

Stemme søges

I rædderlige arrangementer nærmest modarbejder garvede musikanter som Nils Henriksen, Klaus Menzer og Michael Friis den i forvejen udfordrede sanger, der hverken har stemme eller luft at gøre godt med.

Når Sebastian forpustet fremstammer ’Danser på vulkaner’, frygter man for hans helbred.

Se også: Sebastians triumf: Første gang i 30 år

De gamle kendinge ’Når lyset bryder frem’, ’Rose’ og ’Hvis du tror du er noget’ fungerer som et gangstativ, han kan klamre sig til, men repertoiret kommer altså vaklende ud mod publikum.

Se også: Helt håbløst: Årets største flop

Performeren Sebastian er en færdig mand, men han kan stadig skrive en god sang, og fra sidste års album, ’Hun nåede at klappe hunden’, er ’Rejsen til Amerika’ og ’Lille hjertesang’ små lys i hans karrieres vintermørke.

På scenekanten er lyset gået ud.