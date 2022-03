Sensation i dansk musik

Gilli, Branco og B.O.C har de senere år trukket bøllehatten helt ned over dansk rap, men mellem ørerne på Sivas foregår der stadig noget.

I en alder af 37 år er Siavash Memaran-Torbati nærmest godfather for genren, og uden at det siger så meget, er han modnet på sit reflekterende nye udspil, ’Forza’.

Han fremstår nærmest som en voksen i genrens fritidshjem. Det er befriende.

’Forza’ afslutter Sivas’ albumtrilogi, der begyndte med stærke ’Ultra’ og den noget svagere ’Contra’, uden at introducere skelsættende nye idéer i poetens relativt dystre stil.

Håndværket er bare mere habilt denne gang, og i en genre, hvor sjusk accepteres på linje med aflyste koncerter, har rapperen med iranske rødder strammet sig an.

Martret outisder

Nærmest uundgåeligt forfalder han til klichéer et par gange, men ’lapdance på bagsædet af en Benz’ i den afrikansk struttende ’Backseat’ hører til sjældenhederne.

Jazzede ’Martial Arts’ dyrker Sivas’ flair for at iscenesætte sig selv som martret outsider, og mere end nogensinde er han faktisk troværdig i rollen.

Sivas har inviteret kolleger som Branco, Lord Siva og Hans Philip med på sit nye udspil. Foto: Anthon Unger

Han har desværre castet blandt andre Branco, Hans Philip og Luko i biroller. Den lange gæsteliste udvander hovedpersonens ellers magtfulde udtryk. Kollegerne er som mel i stodderens kokain.

Man kan til gengæld blive helt høj af superfunky ’Push It to the Limit’, hvor Lord Siva medvirker, og det er da et mysterium på linje med Gillis succes, at singlen ikke er blevet et større hit.

Sivas harcelerer over Spotifys indbyggede forgængelighed og hvordan hverdagen sminkes på sociale medier tilsat en humor, der er sort som hans sound.

’Sidste gang, jeg mødte en bitch, så var hun grim i virkeligheden’, lyder det en overgang.

Og Sivas er jo altså den mest voksne af drengerøvene.