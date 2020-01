Simon Kvamm i kikset sidespring

Hugormen er et af Danmarks farligste dyr. Nephew er et af kongerigets største bands.

Begge facts siger en hel del om, at vi ikke ligefrem lever på kanten herhjemme, men Nephews frontmand, Simon Kvamm, forsøger nu at gøre andedammen mindre hyggelig i spidsen for sit nye band, der såmænd hedder Hugorm.

Det lykkes ikke rigtigt. Hugorm er farlig som en haveslange.

Trioens første udspil, ’Folk skal bare holde deres kæft’, er en ep med seks numre, der ikke afviger radikalt fra Kvamms udgivelser med Nephew og De Eneste To.

I forlængelse af soloalbummet ’Vandmand’ er den 44-årige jyde ude i et lidt mere løssluppent, sprælsk og udsyret ærinde i selskab med kollegerne Morten Gorm og Árni Bergmann Jóhannsson, men treenighedens sange savner afgørende ideer og føles generelt henkastede.

Form over indhold

’Emballage hele vejen - mere er det ikke blevet til’, messer Kvamm på ’Mere tape’, der fremstår som en kommentar til hans ganske velfortjente renommé som en sangskriver med hang til at vægte form over indhold.

Den slæbende skæring er dog et af de mere vedkommende numre på ’Folk skal bare holde deres kæft’, hvor et andet afdæmpet indslag, ’Venter på lyde’, slutter skiven flot af med vuggende dub og ørkengrooves.

Hvis Kvamm er Danmarks svar på Damon Albarn, så er Hugorm multitalentets Gorillaz. En musikalsk legeplads, hvor der skejes ud med rablende galskab på ’Siger lige ingenting’. Det går hverken galt eller godt.

’Absolut nødvendigt’ kan ikke leve op til inspirationskilden The Prodigy og titlen, så man sidder tilbage med et tamt indtryk af, at Kvamm har taget et sidespring, der ikke fører nogen vegne.

Bare rolig: Hugorm bider ikke. Og den bliver ikke stor.