Skider på alt: Opkast til folket

Fabräk: 'Rige børn leger bedst' (The Bank) Ude 8. april

Dødtræt af debil børnerap, feministisk pop og talentløse talentprogrammer?

Fabräk brækker sig også over tidsånden på makkerparrets herligt vrængende debutalbum, ’Rige børn leger bedst’.

Duoen fra Tisvilde udgøres af de to ivrigt råbende ungersvende Anton Dyrby og Sixten Pozsonyi.

Sidstnævnte er søn af The Sandmens trommeslager, Michael Rasmussen, der har en fjern fortid i det smålegendariske postpunkband Before, og netop deres utilpassede lyd bygger Fabräk videre på tilsat lige lovlig tydelig inspiration fra LCD Soundsystem og især Sleaford Mods.

Det minder om The Minds of 99 på vej til udpumpning med udrykning og hudafskrabninger efter en nat i asfalten, men bag stofferne, sprutten og tatoveringerne kan anarkisterne ikke helt skjule, at de besidder råt talent.

Møgbeskidt dusin

Albummets 12 kortbarberede sange, der føles som et møgbeskidt dusin, er generelt ganske velfunderede, og ballademagerne er tydeligvis langt mere begavede, end de ser ud.

Musikalske molotovcocktails som ’Jeg skater ik’, ’Daarligt’ og ’Voldsom’ virker efter hensigten og aktiverer både udtrådte dansesko og smilebånd som snottet dancepunk.

Titelnummeret på ’Rige børn leger bedst’ afviger fra Fabräks elektroniske kernesound med guitardomineret hærg, der tangerer indebrændt hardcore, men urostifternes satiriske og sarkastiske antibudskab fremstår i grunden positivt og opløftende.

Det er den på sin vis livsbekræftende fornemmelse af en pludselig blodnæse og snarere et eksplosivt opkast end et opråb.