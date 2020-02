Smuk, nydelig og dødtrist

Surprise! Agnes Obel har ikke brugt de tre et halvt år siden vellykkede 'Citizen of Glass' på at revolutionere sit udtryk.

'Myopia' markerer heller ikke en evolution, men dybt nede i rillerne på melankolikerens fjerde album sporer man en diskret fornyelse.

Obels arrangementer er blevet lidt mere spændende, sofistikerede og rige på detaljer, hvilket er tiltrængt, for hendes flyvske melodier blæser stadig noget i vinden - eller snarere brisen.

Pianisten kreerer kompositioner frem for sange, men hun har fået større overblik over sine beherskede virkemidler, der munder ud i flotte indslag som den besnærende åbner, 'Camera's Rolling', og stort anlagte 'Island of Doom'.

Sensuel side

Titelnummeret besidder den dynamik, man ofte savner i Obels tusmørketyste mikrokosmos, og hendes sarte, sanselige sound og drivende vemod har det med at hænge ubemærket i luften.

Af og til er indholdet på 'Myopia' omtrent ligeså tåget som pladens cover.

Det klæder hende vitterlig at vise en mere sensuel side på afsluttende 'Won't You Call Me', der flirter med Billie Holidays jazzede svaj. For en gangs skyld lyder det næsten, som om Obel smiler, når hun synger.

Hvad skal det ikke ende med?