Udbrændt: Sebastian med gangstativ

Sebastian turnerer og udsender plade i utrætteligt tempo på sine gamle dage. Musikalsk lyder han dog bare træt og bedaget.

Veteranen, der fylder 70 sidst på året, er aktuel med ’Hun nåede at klappe hunden’, som er endnu et uskønt udspil fra en mand, der er faret vild i karrierens vinter.

Sløseriet er alene om at blomstre på et vissent album, hvor sangskriveren selv er lemfældig opsynsmand i skikkelse af producer.

Med uvurderlig hjælp fra Nikolaj Nørlund har Niels Skousen igen og igen kultiveret relevante plader som velbevandret oldtimer, men Sebastian savner åbenlyst en kaptajn til at guide sin synkende skude.

Sløjt arrangeret

Når han forsøger at være frisk og funky på ’De 14 hjerner’ og ’På bagsiden’, virker det, som om han har budt et gangstativ op til dans, og linjen ’Når computten går kaputten’ fra førstnævnte er noget af en klods at have om bentøjet.

De anderledes afdæmpede ’Lille hjertesang’ og ’Hymne til efteråret’ er mere klædelige, men skivens klang er grundfesen i alarmerende grad, og sangene er ualmindeligt sløjt arrangeret.

Sebastian pruster, så man skulle tro, hans lunger var klappet sammen, og bag ham swinger ellers garvede Nils Henriksen, Klaus Menzer og Michael Friis som en dørkarm.

’Hun nåede at klappe hunden’ udvikler sig fra rod til kaos til sidst, hvor tre ældre numre - det ene på dårligt engelsk - er med til at mudre det i forvejen plumrede indtryk af et forkrampet makværk.

Engang skrev Sebastian sange, man kunne klappe af. Nu er tiden kommet til at klappe i.