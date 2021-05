Uforløst: Hun mangler format

Kira Skov synger duet med store amerikanske kapaciteter, men udbyttet er for småt på tamt album

Kira Skov har en imponerende evne til at få markante personligheder fra den amerikanske musikverden til at medvirke på sine udgivelser, og i den sjældne disciplin overgår københavneren sig selv med duetpladen ’Spirit Tree’.

Resultatet af anstrengelserne er imidlertid mindre opsigtsvækkende.

Som altid jonglerer Skov med store følelser, men hendes sange er også denne gang for små til at bære både ambitionerne og de vægtige gæster, så man sidder atter tilbage med en underligt uforløst fornemmelse af, at hun simpelthen savner basalt format.

Will Oldham og Bill Callahan glimter undtagelsesvis med lysende præstationer på en mat plade, hvor Skovs slæbende lidelse er som en klods om benet, man ikke kan undslippe. Mark Lanegan kommer ingen vegne.

I et kolonihavehus

Steen Jørgensen forsøger sig med endnu en imitation af Leonard Cohen, og crooneren brummer tilmed ’I’m your man’ på et album, der balancerer mellem pastiche og patos med tvivlsomt udfald.

Skov har skrevet sangene i et kolonihavehus, og det lyder, som om de spartanske arrangementer er indspillet samme sted, men hendes underdrejede stiløvelser og skramlede folkpop er for så vidt kompetent udført.

Mette Lindberg og Marie Fisker falder helt igennem ved siden af deres feterede kolleger fra USA, som dog til sidst repræsenteres ved en hovedrystende indsats af guitaresset Lenny Kaye, der reciterer en tekst, som var han en bizar hypnotisør.

Meningen er vist, at det skal forestille kunst, men det virker meningsløst.