12 mænd snuppet med stoffer på NorthSide

Den aarhusianske festival NorthSide blev torsdag sparket i gang med indslag fra både Tobias Rahim, Phlake og Muse.

Men også en ubuden gæst meldte sig på pladsen på festivalens første dag, melder Østjyllands Politi fredag morgen.

- Overordnet set er det forløbet rigtig fredeligt, og der har ikke været meldinger om hverken større uro eller slagsmål på pladsen. Men vi har haft vores specialpatrulje af civilklædte betjente til stede for at kigge efter euforiserende stoffer, og det resulterede i 12 sigtelser, fortæller Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet er det både hash og kokain, der har været i spil blandt de sigtede, som alle er mænd. Med sigtelsen følger en bøde.

Der er blevet indført en række tiltag, der skal forhindre det vanvid, der prægede sidste års store aarhusianske festival Der er blevet indført en række tiltag, der skal forhindre det vanvid, der prægede sidste års store aarhusianske festival

Vil være til stede igen

Fredag og lørdag fortsætter festlighederne i den jyske hovedstad, og det bliver med tilstedeværelse fra Østjyllands Politi.

- Vi kommer til at være derude med både uniformerede betjente, civilklædte betjente og færdselsbetjente for at sikre, at alt forløber fredeligt, og som det skal, siger Jakob Christiansen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra NorthSide, men det har endnu ikke været muligt.