17-årig sigtet for voldtægt

En 17-årig pige anmeldte natten til mandag en jævnaldrende dreng for voldtægt i et telt på campingområdet på Roskilde Festival. De to 17-årige kendte hinanden i forvejen.

Det fortalte Maria Sander Hansen, der er kommunikationskonsulent ved Midt- og Veststjællands Politi, til Ekstra Bladet mandag.

- Både drengen og pigen har været til undersøgelser, efter at vi fik anmeldelsen klokken 00.58 i nat, var meldingen.

Tirsdag er den 17-årige dreng blevet sigtet.

- Jeg kan bekræfte, at den 17-årige er sigtet for voldtægt, siger Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Drengen vil dog ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.

- Nej, det har der ikke været grundlag for. Det er nu op til anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale eller ej, siger hun.

Fræk tyv på spil

Derudover melder politiet, at det har været et roligt døgn på Dyrskuepladsen i Roskilde.

Der var dog en tyv på spil i nattens mulm og mørke, der tog grove metoder i brug for at tilrane sig, hvad der ikke var hans.

En 19-årig mand fik nemlig stjålet sin taske ved, at en tyv klippede stroppen af og spænede afsted med sine tyvekoster. Manden nåede ikke at se tyven godt nok til at kunne give et signalement.

- Det er lidt frækt, at tyven på den måde har klippet tasken af den 19-årige mand, som altså mistede både sin pung, sin telefon og powerbank ved tyveriet. Det er ikke sådan, man har lyst til starte sin festival, siger Charlotte Tornquist.

Politiet kunne ligeledes oplyse, at der det seneste døgn er blitzet over 300 bilister på motorvejen, der kører forbi Roskilde Festival.