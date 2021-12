20 år er gået: Gør unikt comeback på scenen

Jon Nørgaard barsler med to koncerter i anledning af jubilæet for sit store gennembrud, og så er han lige blevet signet til verdens førende pladeselskab inden for club-genren

Man har ikke kunnet se 36-årige Jon Nørgaard på en scene til en stor koncert i hans eget navn siden 2017, hvor han fejrede 15 års jubilæum.

Men nu er han tilbage.

Den tidligere så idoliserede popstjerne giver nemlig to unikke koncerter i 2023 for at fejre, at det næste år er 20 år siden, han brød i gennem i datidens svar på 'X Factor' - TV 2's 'Popstars' - med et brag så stort, at det er lige før, man stadig kan høre ekkoet i det fjerne.

Total omlægning

Jon har i årevis, selv om han løbende har udgivet musik, levet et tilbagetrukket liv væk fra rampelyset og har primært arbejdet i kulissen for flere af landets største stjerner i musikkens verden.

Men ikke længere. Pandemien nemlig haft en enorm effekt på Jons liv - på den positive måde.

- Livet føltes pludselig langt mere skrøbeligt, og jeg vågnede op midt i virvaret og fandt mig selv i en dagligdag, hvor jeg var stået op hver eneste dag i mere end 10 år og havde sat andre menneskers behov før mine egne, udtaler Jon og fortsætter:

- Jeg fik tid til at tænke mig om og en mulighed for at foretage en total omlægning af mit liv. Den chance tog jeg. Det har jeg ikke fortrudt i ét eneste sekund, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

17-årige Jon fra Grenå vandt den første udgave af 'Popstars' på TV 2 i 2002. I forbindelse med afsløringen af vinderen gav han mini-koncert i Pumpehuset i København. Siden fulgte en kaotisk tid som idoliseret popstjerne - på godt og ondt. Foto: Mads Winther/POLFOTO

Omlægningen bød blandt andet på hans nye musikalske alias ved navn Tvilling. Gennem det seneste år har Jon Nørgaard således udsendt en række singler i dance-genren, der primært har hittet i udlandet, hvilket da også givet ham et helt nyt fordomsfrit publikum, som intet kender til hans historik herhjemme.

Publikum giver omtale og omtale giver forbindelser til de største. Derfor er Jon Nørgaard som Tvilling da også lige blevet signet til verdens ledende pladeselskab inden for clubmusik, Spinnin' Records, og verden står dermed atter for hans fødder.

Når 'Popstars Jon', som han i mange år blev kaldt i folkemunde, men som han i årevis har forsøgt at lægge lidt afstand til, går på scenen til jubilæums-koncerterne, bliver det til en tur i tidsmaskinen tilbage til teenageårene, men også til nutidens toner fra Tvilling og - som Jon siger - 'alle mulige andre skizofreniteter.'

En stjerne fødtes

Med andre ord et nostalgisk musikalsk tilbageblik på en karriere, der blev kickstartet foran hele Danmark og gjorde Jon landskendt på et splitsekund.

Måske også FOR kendt. For i kølvandet fulgte også en personlig deroute, der bl.a. kastede den charmerende smørstemme ud i en dans med lovens lange arm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jon er gerne lidt hemmelig omkring sit Tvilling-alias, der primært er skabt med henblik på succes i udlandet, og han har med egne ord ikke brug for en masse presseomtale omkring sin nye musikalske rejse. Det er ikke personen, men musikken, der nu skal være i centrum. Foto: Morten Rygaard

Året var 2002, flow tv var stadig fremherskende med kæmpe seertal til følge og sangkonkurrencer i underholdningsformat var et helt nyt koncept i dit fjernsyn.

TV 2 havde lanceret 'Popstars', hele landet sad klinet til skærmen, og ud som vinder poppede dengang 17-årige Jon Nørgaard. Efterfølgende nynnede store dele af Danmark med på debutsinglen 'Right Here Next To You', ligesom landets pludseligt største teenage-idol slog salgsrekorder med debutalbummet 'This Side Up'.

