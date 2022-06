23-årig kvinde udsat for sædelighedsforbrydelse

Klokken 5.03 modtog politiet en anmeldelse fra en norsk kvinde på Roskilde Festival.

- Sagen drejer sig om en 23-årige kvinde fra Norge, der har været udsat for en sædelighedsforbrydelse, som vi nu er ved at undersøge, siger Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Af døgnrapporten fremgår det, at kvinden var gået med manden ind i hans telt, hvor krænkelsen ifølge kvinden fandt sted. Politiet undersøger nu sagen, for at belyse omstændighederne omkring episoden, og at forsøge at identificere manden.

Anmeldelse fra 16-årig

Mandag modtog politiet endnu en anmeldelse fra en ung kvinde.

Det drejer sig om en 16-årig pige, der henvendte sig til politiet om en episode, der fandt sted lørdag nat.

- Den uge pige anmeldte en sag tilbage fra weekenden i forbindelse med en fest ude på campingområdet. Vi afhørte hende i går og efterforsker nu videre på sagen, siger Charlotte Tornquist.

Tirsdag formiddag fremstilles en 21-årig rumæner i grundlovsforhør. Han er sigtet for både anden kønslig omgængelse end samleje og for blufærdighedskrænkelse.

Den forulempede er en 25-årige kvinde, der søndag anmeldte manden til politiet for blufærdighedskrænkelse, som Ekstra Bladet skrev tidligere.