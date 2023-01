39-årig dansk sanger død

Forsanger i det danske band Choir of Young Belivers, Jannis Noya Makrigiannis, er død. Han blev bare 39 år

Jannis Noya Makrigiannis er død.

Frontmanden i bandet Choir of Young Belivers døde kort før nytår efter pludselig opstået sygdom. Det skriver soundvenue.dk.

Dødsfaldet bliver bekræftet af sangerens manager.

Også bandets pladeselskab, Tigerspring, har på Facbook bekræftet, at Jannis Noya Makrigiannis er gået bort.

I 2005 stiftede Jannis Noya Makrigiannis bandet Choir of Young Believers, som især blev kendt for introsangen 'Hollow Talk' til tv-serien 'Broen'.

Makrigiannis var halvt græker, kvart dansk og kvart indonesisk, og han høstede sammen med resten af bandet store roser for deres musik.

Choir of young believers har flere gange optrådt på Roskilde Festival. Her er i 2016. Foto: Jonas Olufson

Choir of Young Belivers vandt eftertragtede musikpriser som P3 Guld og Steppeulvene.

Der var også interesse for bandet internationalt. Choir of Young Belivers fik en international pladekontrakt og varmede op for Depeche Mode på deres europaturné.

- Musik er det eneste, jeg har tænkt på, siden jeg var var 12 år gammel. Det er det vildeste rum at være i. Et sted, man kan være fri, sagde Jannis Noya Makrigiannis i 2016 til Soundvenue.

I november udgav Choir of Young Belivers efter års pause ny musik i form af albummet 'Holy Smoke'.

Jannis Noya Makrigiannis blev bare 39 år.