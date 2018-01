80'er-stjerner tilbage på dansk jord

Det er et af 80'ernes helt store hitbands, der til sommer giver koncert i København, når norske a-ha for første gang i mange år atter optræder på dansk jord.

Det succesfulde band, der står bag hits som 'Take On Me', 'The Sun Always Shines on TV' og James Bond-titelsangen 'The Living Daylights', skal i slutningen af juli spille på Plænen i Tivoli og er dermed en del af Tivolis program til Fredagsrock 2018.

Det annoncerer Tivoli i en pressemeddelelse.

- Er man født i 1980 eller før, står a-ha stadig lysende klare. Det gælder ikke mindst numre som 'The Living Daylights' og 'Take On Me' samt den ikoniske musikvideo til sidstnævnte.

- Den gode nyhed er, at de kommer til København for første gang i 16 år. Og den endnu bedre nyhed er, at bandet er meget mere end et nostalgi-act. De kommer i topform og med nye, flotte anmeldelser fra ledende britiske kritikere, siger Nikolaj Koppel, der er underdirektør for kultur i Tivoli, i meddelelsen.

Koncerten i Tivoli ligger i forlængelse af bandets kommende verdensturné, 'Electric Summer'.

Tivoli kan i år fejre 175-års jubilæum, og ud over a-ha optræder blandt andre også den danske popstjerne Christopher til Fredagsrock.

Han tager hul på Tivolis musikalske fredagsprogram 13. april. De resterende kunstnere vil blive offentliggjort i marts.

A-ha spiller på Plænen i Tivoli fredag 27. juli klokken 22.00.