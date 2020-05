85 procent gemmer billet til Roskilde

Over 85 procent af festivalgængerne med partoutbillet til Roskilde Festival 2020 har valgt at overføre billetten til næste års festival.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Det var frem til midnat 8. maj muligt at få refunderet sin billet.

- Vi er meget taknemmelige for, at så mange har valgt overføre deres billet til næste års Roskilde Festival.

- Konkret skaber opbakningen fundamentet for, at vi kan fortsætte arbejdet med at forberede den 50. udgave af Roskilde Festival i 2021, lyder det fra Christina Bilde, som er talskvinde for festivalen, i pressemeddelelsen.

De refunderede billetter bliver tirsdag sat til salg for dem, der har skrevet sig på venteliste.

Roskilde Festival er en almennyttig organisation, hvis primære formål er 'at rejse penge til velgørende indsatser for børn og unge', som det lyder i pressemeddelelsen.

Forlænget forbud

Men når festivalen i år er aflyst, betyder det, at en række frivillige foreninger og samarbejdspartnere mister en vigtig mulighed for at tjene penge, som de normalt tjener på festivalen.

Derfor arbejder Roskilde Festival i øjeblikket på at finde alternative måder at samle penge ind på.

7. april stod det klart, at festivalen måtte aflyse årets udgave, fordi regeringen valgte at forlænge forbuddet mod store forsamlinger til og med august.

Roskilde Festival var planlagt til at vare fra 27. juni til og med 4. juli.

Nu skal festivalen afvikles fra 26. juni til 3. juli 2021.