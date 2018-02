A hva? Ida Corr erobrer OL

Pludselig dukkede det gamle megahit 'Let Me Think About It' op ved De Vinterolympiske Lege

Den amerikanske kunstskøjteløber Adam Rippon gav sin optræden ved De Vinterolympiske Lege et dansk præg, da han torsdag gik på isen.

Ud fra højtalerne brummede nemlig Ida Corrs kæmpehit fra 2006 ’Let Me Think About It’ i remix-udgaven med DJ Fedde le Grand, der udkom året efter. Og det gør den danske sangerinde glad.

- Jeg føler mig stolt og begejstret. Som sangskriver er det sådan en fornøjelse at vide, at der er mennesker over hele verden, der er blevet introduceret til din musik, skriver hun i en mail til amerikanske Billboard.

Sangerinden Ida Corr. Foto: Finn Frandsen

Årets vinterolympiske lege er de første, hvor kunstskøjteløberne må fremføre deres rutine til musik, hvor der indgår sang. Det gør det ekstra specielt for Ida Corr, der selv har set Adam Rippon fyre den af til hendes sang på YouTube.

- Det gør det kun større, understreger Ida Corr.

Remix-udgaven af 'Let Me Think About It' toppede den amerikanske Billboard's Hot Dance Airplay-liste og opnåede fine placeringer på hitlisterne rundt omkring i verden fra Australien til Storbritannien og naturligvis Danmark.

Trods samarbejdet på isen har Adam Rippon og Ida Corr aldrig mødt hinanden eller snakket sammen. Med sin rutine erobrede Adam Rippon førstepladsen, men måtte senere se sig henvist til niendepladsen, da flere løbere havde været på isen. Tidligere har han dog sikret sig en bronzemedalje ved holdkonkurrencen, hvor de forskellige lande dyster mod hinanden.