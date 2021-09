Åh nej - det er tilbage

Programmet, hvor kendte, ukendte og glemte sangere græder og roser hinanden, er tilbage.

Søndag startede den 11. sæson af ’Toppen af poppen’, og heller ikke denne gang kan familiehyggen leve op til titlen.

Samtlige landets villige stjernenavne har efterhånden medvirket, så TV 2 bliver nok snart nødt til at indkalde nogen fra ’X Factor’ eller ’Syng min sang’, men i år fik de såmænd overtalt Simon Kvamm, mens resten formentlig var nemmere at få ombord på denne sødsuppens dødssejler.

Malte Ebert, Alex Vargas, Katinka Bjerregaard, Hjalmer, Mathilde Falch og Maria Bramsen tog også til en bondegård på Mols, hvor sidstnævnte frontfigur i hedengangne Tøsedrengene og Ray Dee Ohh sad for bordenden som første afsnits hovedperson.

Herligt upassende

Bramsen var bedre til at lytte, end kollegerne var til at fortolke de gamle hits, veteranen jo ikke selv har skrevet, og hendes ukrukkede, varme og naturlige facon var et befriende åndehul midt i et ellers indsmigrende koncept spækket med iscenesat spontanitet.

Simon Kvamm punkterede pænheden med humor og en vis succes et par gange. Foto: Per Arnesen/TV 2

Kvamm fremstod herligt upassende. Også musikalsk. Jyden forsøgte at ødelægge ’Så gik der tid med det’ i en garage. Det lykkedes næsten i selskab med hans aktuelle band Hugorm.

Det lykkedes helt for Bjerregaard, der valgte samme kærlighedssang og gjorde den lidelsesfuld på mere end en måde.

Eberts overfesne udgave af ’Jeg vil la' lyset brænde’ understregede, hvorfor hans karriere er gået helt i stå, efter han smed Gulddrengs klovnemaske.

Til sidst troede Vargas, at han var Jeff Buckley på en soloversion af ’Elskes af dig’, der var så følsom, at den næsten ikke kunne være inde i fjernsynet.

Bramsen fik våde øjne. Vi andre vendte det hvide ud.

Så gik der tid med det. Og det var tidsspilde.

Bedst: Maria Bramsens værdighed.

Værst: Der er seks afsnit tilbage.