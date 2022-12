Årets flop: Man tror det er løgn

Det stærke køn står stadig utroligt svagt på albumlisten.

På opgørelsen over de mest streamede og købte album for 2021 var der kun to udgivelser med kvindelige danske solister på top 100 - og det var gamle børneplader med Søs Fenger og Alberte.

Når top 100 for 2022 afsløres i det nye år, vil det også se helt skævt ud med ligestillingen.

De danske sangerinder er nemlig floppet på stribe de seneste 12 måneder, hvor ellers relativt prominente popstjerner som Jada og Mø udsendte album, der blot tilbragte to uger på top 40.

Endnu værre gik det for tidligere så succesfulde Marie Key samt Clara. Deres seneste album måtte begge nøjes med en uge i bunden af top 40.

Bramsen helt væk

Iris Gold og Lydmor ramte slet ikke listen. Heller ikke Stine Bramsen, der udsendte feministiske og anmelderroste 'Blonde & Blank', opnåede en placering på top 40.

De mandlige danske rappere og sangere har atter domineret listen, og Gillis 'Carnival' vil formentlig blive årets største album i Danmark, hvor det lå nummer et i hele 12 uger.

'Infinity Action' med The Minds of 99 har ikke forladt albumlisten, siden det udkom i januar. Foto: Live Nation

Blandt de andre mandlige danske solister, der tog førstepladsen på albumlisten i 2022, er Andreas Odbjerg,Tobias Rahim, Lamin, Benny Jamz og Kesi, mens The Minds of 99 lagde landet ned med 'Infinity Action' , der udkom 7. januar og siden ikke har forladt top 40.

The Minds of 99 har dermed 49 uger på listen med 'Infinity Action', mens nye album fra Jada, Mø, Marie Key, Clara, Iris Gold, Lydmor og Stine Bramsen tilsammen tilbragte seks uger i top 40.

Musikselskabernes brancheorganisation, IFPI, har de senere år haft fokus på at styrke det stærke køns position i dansk musikliv, men IFPI har ikke reageret på Ekstra Bladets ønske om en kommentar til de danske kvinders trængsler på albumlisten.