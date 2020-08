Årets koncert i fare

Det er endnu ikke afgjort, om populære The Minds of 99 går på scenen i Parken om præcis en måned

40.000 fans af The Minds of 99 har ventet længe. Og de venter stadig.

De ved fortsat ikke, om de skal opleve bandet i Parken om en måned.

Årets største enkeltstående koncertbegivenhed i Danmark er stadig programsat til at finde sted på et pænt fyldt nationalstadion lørdag 12. september, men coronakrisen truer naturligvis gennemførelsen af arrangementet.

Direktør for arrangøren Live Nation, Jesper Christensen, har dog tilsyneladende ikke opgivet håbet.

I en kort besked til Ekstra Bladet udtaler han:

- Vi venter spændt på resultatet af de forhandlinger, som folketingets partier er i gang med lige nu.

Kun anden gang

Det er måske ikke helt utænkeligt, at koncerten kan gennemføres under modererede forhold, efter kulturminister Joy Mogensen (S) tidligere i dag lagde op til forhandlingerne om genåbningens fase fire med følgende udtalelse til Ritzau:

- Regeringen er optaget af også at få musikere og kunstnere i gang så meget som muligt. Derfor ser regeringen naturligvis på spillesteder og kulturinstitutioner på en anden måde end nattelivet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra The Minds of 99.

Den københavnske kvintet er blot det andet danske band, der - måske - optræder som hovednavn i Parken. Gruppens koncert ville angiveligt have været udsolgt med 48.000 fans, hvis ikke coronavirusen havde bremset billetsalget.

I efteråret var The Minds of 99 på en udsolgt indendørsturné, der kulminerede i Royal Arena på Amager.