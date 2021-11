ABBA: Nu vælter de Danmark

Mamma mia.

ABBA har overstrømmende succes med comebackpladen 'Voyage', der debuterer som nummer et på albumlisten i Danmark.

Topplaceringen kommer, efter det allerede i sidste uge var en realitet, at svenskerne har taget førstepladsen i blandt andet Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Australien, Norge og Sverige.

'Voyage' er nummer to i USA, hvilket er bandets bedste placering nogensinde på det amerikanske marked, hvor ABBA aldrig har haft samme massive popularitet som i Europa og Australien.

De 40 år mellem 'Voyage' og forgængeren 'The Visitors' er den længste pladepause i musikhistorien for et større navn.

Den mellemliggende periode har ABBA været forgyldt af opsamlingen 'Gold - Greatest Hits', der nu har ligget i top 100 på den britiske chart i 1019 uger, hvilket er rekord.

Stor landeplage

På singlelisten tager Tobias Rahim og makkeren Andreas Odbjerg deres femte uge som nummer et med landeplagen 'Stor mand'.

The Minds of 99 har ugens højest placerede sang. 'Under din sne' er nummer ni, og det er karrierens bedste placering på singlecharten for bandet, der er langt større på landets scener end streamingtjenesterne.

The Minds of 99 har solgt mere end 55.000 billetter til bandets turné tidligt næste år. Foto: Live Nation

Travis Scott sender 'Escape Plan' ind på 26. pladsen. Titlen skulle vise sig ikke at være velvalgt. På udgivelsesdagen udbrød der tumult under rapperens koncert i Texas, hvilket resulterede i ti omkomne.

Flere af Rasmus Seebachs ældre udgivelser er tilbage på de store charts, efter brugerne på TikTok har kastet sig over københavnerens sange.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Næste uges forventes nye udspil fra Taylor Swift og Silk Sonic at ramme albumlisterne verden over.