Ændrer navn

Den danske popmusiker Xander er kommet til en erkendelse, som betyder, at han nu tager sit efternavn til sig, selvom han de seneste 11 år har gjort alt i sin magt for at tage afstand til det.

Det forklarer 33-årige Xander, som er søn af sangerinden Anne Linnet, i et opslag på sin instagramprofil.

'Da min karriere startede, var det vigtigt for mig at tage afstand fra mit efternavn og min mor, så jeg lige kunne vise, at jeg altså skriver alle mine ting selv og i det hele taget kan stå på egne ben musikalsk,' oplyser han.

Derfor har den unge sanger kun kaldt sig Xander, fordi det i mange år var meget vigtigt for ham at lægge afstand til sit bagland.

Her ses Xander, nu under kunsternavnet Xander Linnet, sammen med sin berømte mor, sangerinden Anne Linnet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vender hjem

Men det er slut nu.

'11 år efter at mit første album droppede, og folk efterhånden har lært mig godt at kende, kan jeg vist godt begynde at slappe lidt af. Og ikke tænke så meget på, hvad alle andre tænker. Men i stedet være stolt over, hvor jeg kommer fra, hvem jeg er og åbne for den lyd, der altid har gemt sig i mit inderste,' skriver Xander og tilføjer:

'Af den grund vil mit kunstnernavn fremover være ‘Xander Linnet’. Det har altid været planen, og det føles som det bedste tidspunkt nu. At starte denne nye rejse med at vende hjem.'

Xander er blandt andet kendt fra hits som 'Det burde ikke være sådan her' og 'Os to og mine lagner'.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra popsangeren, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

