Æret være Larsens minde: Se ham som Side 9-'pige'

24. oktober 1985 skrev Ekstra Bladet og Kim Larsen historie.

For første gang præsenterede avisen en mand som dagens Side 9-pige, og 'pigen' var såmænd Kim Larsen.

Et billede taget i Malmø af en bar sanger, der lige var stået ud af badet efter en sveddryppende koncert.

- Jeg har kun været med til at sætte to mænd på Side 9. Den ene var Peter Aalbæk, den anden Kim Larsen lang tid før, og jeg havde naturligvis sikret mig, at det var okay for ham at blive placeret der, fortæller daværende underholdningsredaktør Rud Kofoed.

Side 9-pigen Kim Larsen. Foto: Ekstra Bladet

- Jeg tror oven i købet, at han var lidt stolt over at være den første mand på den hæderfulde side.

Alligevel fik Rud Kofoed lidt af et chok, da Kim Larsen dagen efter kom buldrende op på redaktionen.

'Så for Satan, nu har vi balladen', nåede Rud lige at tænke, men Kim var såmænd i sit fredsommelige hjørne.

Han havde taget cyklen ind på bladet - bare for at få sit honorar på 500 kr. Dem fik han så.

Men Kim havde tilsyneladende også en mere ambitiøs agenda.

- Nu er jeg virkelig spændt på, om det også vil lykkes mig at blive månedens side 9-pige, for jeg er vel med i konkurrencen, spurgte han i en lille artikel på side 8 i Ekstra Bladet 26.oktober 1985.

Dér stoppede festen dog. Kim tabte i opløbet til en anden god 'sild'.

