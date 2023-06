Ærgerligt nyt fra Jada: Alle festivaler aflyst

Jada er på grund af komplikationer under sin graviditet nødt til at aflyse alle festivaljobs denne sommer

Tidligere på sommeren måtte en ærgerlig Jada meddele, at hun på grund af kompliationer under sin graviditet måtte aflyse alle jobs i juni.

Nu kommer sangeren med en opdatering til sine følgere på sociale medier, og det er ikke en opløftende melding.

For selvom både hendes og barnets tilstand er stabil, skal hun nemlig være sengeliggende.

'For at det skal blive ved med at være stabilt, har lægen sagt at jeg skal blive liggende hele festivalsommeren, og det lytter jeg selvfølgelig til. Så derfor er alle festivalshows denne sommer aflyst. Jeg havde fandme ellers glædet mig, er du gal', skriver hun i opslaget på Instagram.

Jada benytter samtidig lejligheden til at takke sine fans for den kærlighed og støtte, hun har modtaget, siden hun meldte ud om sin graviditet.

'Det føles så stort og som ren medicin', skriver hun sammen med en masse hjerte-emojis.

Blev indlagt

Jada, som har det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, har ikke forklaret, hvilke komplikationer det drejer sig om. Hun kunne dog for to uger siden fortælle, at det har været så alvorligt, at hun har været indlagt.

'Jordemødre og læger på Hvidovre og Riget har været fantastiske og har passet så godt på os og sørget for, at alt stadig er okay med mig og vores lille efterårsbarn. Men de har også gjort det klart, at jeg, på grund af komplikationerne, ikke skal ud og synge lige foreløbig', skrev hun om indlæggelsen og fortsatte:

'Jeg har været rigtig bange og ked af det og er det stadigvæk, men er også enormt lettet over at tingene er stabile og så utrolig taknemmelig for den fantastiske omsorg og behandling, vi har fået'.

Jada skulle i august blandt andet have spillet på Wonderfestiwall på Bornholm 18. august og på Ringsted festival 4. august.