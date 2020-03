Ærlig Clara: - Det er aldrig noget man vænner sig til

Søndag formiddag bød Ekstra Bladet på en personlig søndagsbrunch-koncert med Clara direkte fra hendes studie i Aarhus.

Den 19-årige popsanger, der netop nu er aktuel med albummet 'Growing Up Sucks', spillede live fra sit studie i 30 minutter for Ekstra Bladets læsere, som under koncerten blandt andet blev præsenteret for flere af Claras store hits som 'Legend' og 'Crazy'.

Clara havde blandt andet sagt ja til at give koncert på Ekstra Bladet i håbet om at sprede lidt god stemning i en tid, hvor coronakrisen er på alles læber, og hvor vi er tvunget til at holde os inden døre og være sammen hver for sig, og hvor kulturelle tilbud som koncerter er aflyst og udskudt i stor stil.

Samtidig har hun efter koncerten sagt ja til at svare på en række af de spørgsmål, som I seere sendte ind undervejs i livebloggen på ekstrabladet.dk, så I kan lære hende bedre at kende.

Dem kan du få svar på herunder:

- Hvad har været den største koncertoplevelse for dig?

- Jeg føler, jeg har haft nogle ret store koncertoplevelser. Men jeg tror, det at spille på Sport 2019 - det var kæmpe. Det er nok den absolut største koncertoplevelse. Der var sindssygt mange mennesker, og der var også rigtig mange på scenen, omkring 125 mand. Jeg har aldrig optrådt med så mange mennesker på en gang, og det var bare fedt. Der var gjort rigtig meget ud af det.

Og så selvfølgelig Smukfest sidste år. Det var virkelig også en stor oplevelse.

Clara under søndagsbrunch-koncert på Ekstra Bladet. Foto: Andreas Nowicki/NowTek.dk

- Hvad er din bedste oplevelse med en fan?

- Der er en del efterhånden. Jeg har nogle virkelig søde fans. Men jeg husker, at jeg engang fik en øl på scenen! Der var en, der skubbede sig frem i crowden for at give mig en fadøl. Det var fedt. Og så var der engang en lille pige i Kolding, som gav mig et perlearmbånd, hun havde lavet, hvor der stod 'Clara' på. Det var virkelig sødt. Og så er det bare generelt fedt, at folk vil have billeder med mig og synger med til koncerterne.

- Hvordan er det at blive kendt fra den ene dag til den anden - hvordan har det ændret dit liv?

- Jeg føler ikke, jeg er blevet kendt fra den ene dag til den anden. Jeg var signet på Sony, to år før jeg udgav noget. Så for mig føles det, som om jeg har været i gang længe. Jeg synes, det er skidesjovt at være kendt, men det kan også være mærkeligt og grænseoverskridende nogle gange. Det er aldrig noget, man vænner sig til.

- Det er fedt, at folk ville have billeder, og jeg bliver jo mega smigret, når folk roser en. Men det er også grænseoverskridende, at folk gør det uden at kende en. Og de ved jo en masse om en, uden du ved noget om dem. Så på den måde bliver det ofte en ulige samtale. Men jeg nyder det virkelig også.

- Hvordan var det at spille i Lille Vega?

- Det var min første udsolgte koncert, så det husker jeg var rigtig fedt. Følelsen af at have udsolgt et spillested, det er bare så stort som artist. Og at publikum synger med og danser med. Det var virkelig fedt.

Ifølge Clara var det nervepirrende at optræde uden et fysisk publikum. Foto: Andreas Nowicki/NowTek.dk

- Hvordan er det at modtage anmeldelser - også de hårde af slagsen, eksempelvis Thomas Treo?

- Jeg prøver generelt at lade være med at give anmeldelser for meget betydning. Lige meget om det er en god eller dårlig anmeldelse. Man bliver jo glad, når man får en god anmeldelse, og man jubler selvfølgelig aldrig over en dårlig eller hård anmeldelse. Men i bund og grund er det subjektivt, og folk må gerne have deres holdning. Det påvirker ikke, hvordan jeg generelt har det med min musik.

- Frygter du for, at sommerens koncerter/festivaler bliver aflyst på grund af coronavirus, og hvilke tanker gør du dig omkring det?

- Jamen jeg frygter da rigtig meget, at koncerter og festivaler bliver aflyst. Og det tror jeg også, at samtlige artister i Danmark og verden over frygter. Men jeg prøver ikke at tænke for meget over det. Jeg arbejder og prøver at forberede mig så godt, jeg kan, samtidig med jeg tager mine forholdsregler. Så kan jeg ikke gøre så meget andet. Og så håber jeg bare på, at de kan gennemføres.

- Skriver man stadig autografer som artist i dag?

- Ja, det gør man desværre. Og når jeg siger desværre, så er det fordi, jeg skriver som en dreng fra 4. klasse, altså rigtig grimt. Jeg skriver rigtig gerne autografer, men det er ikke skønskrift, de skal regne med at få fra mig.

- Hvilket nummer af alle, du har lavet, er du mest stolt af på nuværende tidspunkt?

- Jamen jeg har nok to yndlingsnumre. Det første er 'Crazy', fordi det var ret grænseoverskridende at udgive, da det føltes som at udlevere sin dagbog til hele verden. Og det var jeg ret stolt af, altså at jeg turde give så meget af mig selv.

- Det andet nummer, der står meget i kontrast til det, og det jeg ellers har lavet, er 'Girl Like You'. Jeg får lyst til at danse, når jeg hører det. Og når en sang gør det, så har du bare gjort et eller andet rigtigt. Og generelt så er jeg bare rigtig stolt af det nye album, jeg har udgivet. Jeg har skrevet det hele selv, og det har været virkelig fedt at få lov til. Jeg har fundet en lyd og et univers, som er mere mig, og det gør, at der nu står et album, som bare føles virkelig ægte.

- Hvordan har du lært at synge så godt?

- Jeg har været ret heldig, da jeg er født med en god sangstemme. Men noget andet er at have teknik. Da jeg var omkring 12-13 år, havde jeg ingen teknik, så det har taget mig rigtig mange sangtimer og flere års sangtræning. I en periode lavede jeg 40 minutters sangøvelser hver dag. Nu har jeg et godt bundniveau, så jeg kun behøver at gøre det et par gange om ugen. Så det har taget masser af træning også.

- Hvad er din bedste musikalske oplevelse?

- Hvis det handler om oplevelser med andres musik, så må jeg nok sige Jorja Smith på Roskilde sidste år. Det var bare virkelig magisk. Og jeg har set Beyonce live også, og hun var slet ikke i nærheden af Jorja Smith. Og jeg har været til koncerter, hvor der var en masse lir, men grunden til, det var så magisk med Jorja var, fordi det var så simpelt. Der var kun simple visuals, og hun havde kun en musiker med på scenen. Og så kom hun jo ud og lignede en kærlighed. Det var en meget intens oplevelse.

- Hvis det handler om min egen, så var det nok igen det med at spille på Sport 2019. Det er det største show, jeg nogensinde har spillet til. Så det var kæmpe for mig.

