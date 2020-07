Ærlig dansk sangerinde med numsen bar

Du kan LIVE og gratis se den eksklusive koncert med Katinka på eb.dk fredag aften klokken 20.00.

Sanger og sangskriver Katinka Bjerregaard er langt fra fejlfri - og det ved hun udmærket godt.

Hun viser gerne sine uperfekte sider frem på de sociale medier og er åben omkring alt fra, at hun holder sin depression i skak med lykkepiller, til at der bestemt ikke skal nogen barberskraber i nærheden af hendes kønsorganer.

Se også: Rørt over særlig besked: - Tårerne trillede ned

Også på de sociale medier er hun ærlig og skæv, som da hun i foråret lavede et opslag på Facebook med et billede, hvor hun sidder med bukserne nede om anklerne bag nogle skraldespande. For ja, naturen, den kaldte altså.

- På grund af coronavirus var alle offentlige toiletter lukkede. Så jeg tissede alle mulige steder.

- Der var faktisk en turist, der på et tidspunkt tog et billede af mig. Det var ret grænseoverskridende, for hvad skal han lige med det billede? Men jeg tænker, at der alligevel ikke er nogen, der vil se min hvide numse, siger 29-årige Katinka.

Når man skal, så skal man. Det gælder altså også prisvindende Katinka. Foto: Daniel Buchwald

Frygter at blive afsløret

Selvom hun er så åben og tilsyneladende har sluppet kontrollen, så handler det netop lige præcis om det - at tage styringen.

- Jeg har en frygt for at blive afsløret. At nogen en dag siger: 'hvad laver du på den scene, gå ned'. Jeg har derfor haft en trang til at tage kontrol og afsløre mig selv og vise hele rodebutikken frem, fortæller sangeren, der blandt andet er kendt for numrene '2000 Meter I Frit Fald' og 'Vi Er Ikke Kønne Nok'.

Frygter operation igen

Katinka får langt det meste af tiden positiv respons på, at hun er så bramfri, som hun er. Men nogle gange tikker der også en rådden besked ind i hendes indbakke.

Katinka har ikke altid vidst, at hun skulle være musiker. Hun har både læst historie og gået på lærerseminariet, men det var ikke hende alligevel. Foto: Aleksander Klug

- Det er mest mænd, der skriver, at jeg er en klam kælling, eller at jeg har store bryster. Men de skriver aldrig om noget specifikt.

- Jeg har aldrig fortrudt noget, jeg har sagt, og jeg synes ikke, jeg har brændt nallerne på at vise det hele frem. Men jeg har mere brændt nallerne på at være kvinde.

Katinka blev sidste år mor til tvillinger med ægtemanden og fotografen Daniel Buchwald.