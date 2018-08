Ærlig Gulddreng: Svært og udfordrende

Siger farvel i aften, men: Gulddreng kan vende tilbage

Han har stået der før, men når Malte Ebert for tredje gang træder op på scenen til The Voice i Tivoli er det for første gang helt som sig selv.

Væk er guldkæderne, attituden og champagnen, og karakteren Gulddreng er lagt på hylden.

Han glæder sig til, at han kan stille sig på scenen i Tivoli uden alle overvejelserne.

- Det bliver fedt at spille noget musik, som er mere musikalsk, og det bliver fedt, at jeg ikke skal skjule mig. At jeg ikke skal tænke over, at nu skal jeg finde på noget sjovt og ikke at skulle tænke over, at nu er jeg en karakter, siger Malte Ebert.

Sådan gik det: Genoplev Gulddrengs begravelse

Han har i år udgivet singlen 'Rather Be', og mere musik er på vej.

Det er dog sværere at få udgivelserne til at flyde i en lind strøm end tidligere, fortæller Malte Ebert.

- Det har været svært og udfordrende at skulle sadle om og gå fra et hurtigt og hitbaseret projekt til at skulle have mere tålmodighed og lave de sange, der skal til.

- Med Gulddreng kunne jeg nærmest lave tre singler på tre studiesessions. Nu bruger jeg måske ti på at finde én sang, som jeg synes er rigtig. Men det har også været en spændende tid, og jeg har helt klart lært meget og set meget indad.

Det går ikke stille for sig, når en Gulddreng skal i graven. Foto: Mogens Flindt

Tid og tålmodighed er nøgleordene, når det kommer til at skulle skabe noget ægte, forklarer han.

- Med det karakterbaserede projekt kunne jeg hele tiden finde på noget, som ikke var sket. Jeg kunne opdigte, at min kæreste havde været mig utro og skrive en sang om det. På den måde var det lidt lettere, hvor nu skal jeg skrive noget, som jeg rent faktisk kan stå inde for og selv tage alvorligt, siger Malte Ebert og fortsætter:

- Med Gulddreng kunne jeg hele tiden gemme mig bag ved, at det var for sjov, og at det var en sjov sang. Men jeg synes, det er fedt at skrive musik, der siger noget mere.

Hans ambition er at nå at udgive endnu en single, mens sommervarmen stadig har sit tag i Danmark, og så er The Voice '18 ikke det eneste show i kalenderen lige foreløbigt. Men det er også alt, han kan sige for nu.

The Voice '18 finder sted i Tivoli i København lørdag den 8. september.

Også popmageren Christopher, sangerinden Mø og artisterne Gilli, Kesi og Benny Jamz er nogle af de musikere, som i løbet af aftenen stiller sig på scenen.