Ærligt dansk band: - Det var overvældende

Fredag aften gav den danske gruppe Marshall Cecil koncert live på ekstrabladet.dk fra Pakhus 11 i København.

Med meget kort varsel sprang de til, da hitduoen Phlake, som efter planen skulle have spillet fredag aften, måtte aflyse grundet sygdom.

Marshall Cecil, der består af Daniel Abraham Basse, Sophus August Tuxen på keyboard og Sebastian Rasmussen Fibiger på tromme, bød under deres 30 minutter lange koncert blandt andet på hittet 'Soliloquy (Wouldn't Feel Alone)', som har været P3's uundgåelige.

Se også: Redder fredagsfesten: - Vi er beærede

Bandet håbede, at de med koncerten kunne være med til at skabe et sammenhold omkring musikken i en tid, hvor coronakrisen gør, at koncerter og andre sociale arrangementer er udskudt eller aflyst - heriblandt også en række af Marshall Cecils planlagte koncerter.

Undervejs kunne seerne sende deres spørgsmål ind til Marshall Cecil. De spørgsmål har bandet svaret på, og svarene kan du læse herunder:

Hvordan føles det at skulle performe på denne måde uden publikum. Tænker at det må føles lidt specielt?

- Det er en sjov og ret anderledes måde at spille en koncert på. Jeg (forsanger Daniel) prøver at forestille mig, at kameraerne er alle menneskerne ude i stuen. Det kræver lidt fantasi, men det fungerer faktisk udemærket.

Hvordan føles det at blive kaldt ind med så kort varsel? Og skulle erstatte Phlake?

- Det var en ret overvældende oplevelse. Vi kunne ikke nå at tænke meget over det - men rykkede bare på det. Phlake er jo en af de rigtig dygtige kunstnere, vi har herhjemme, så det kan selvfølgelig være lidt frygtindgydende. Vi synes dog, vi har rigtig meget at byde på - og håber alle har tænkt det samme.

Fredagens koncert blev holdt i Pakhuset 11. Foto: Per Lange

Hvordan er I blevet påvirket af coronavirus? Både privat og i forhold til musikken?

- Coronavirussen har jo påvirket os allesammen rigtig meget. Vi har fået aflyst en masse sommerfestivaler, og det er aldrig sjovt. I de første par uger holdt vi os helt hjemme, og her senere, mens Danmark langsomt har lukket op, har det egentlig været en god anledning til at få skrevet en masse ny musik.

Hvilke kunstnere/bands er I inspireret af?

- En meget bred vifte af bands. Både fra fortiden og nutiden. Vi kan især godt li' Nick Cave & The Bad Seeds, Kanye West, Bon Iver, 070 Shake og en masse andre kunstnere, der bryder både kunstneriske og musikalske grænser - og som altid er inderlige.

Hvad er jeres yndlingssang? Både jeres egen, men også fra andre kunstnere?

- Som band er det svært at have en yndlingssang. Det er lidt ligesom at vælge imellem sine børn. Men der er altid nogle sange, der kommer til at betyde mere for en ud fra den måde, andre mennesker reagerer på dem. Fra vores eget katalog - 'Going up / Going Down' og 'Soliloquy (Wouldn't Feel Alone)'. Fra andre kunstnere har vi simpelthen så mange, at det ville tage en evighed at svare på. Men alt der er inderligt og ægte.

Der var ikke sparet på lys og lyd, selvom publikum ikke var fysisk til stede fredag aften. Foto: Per Lange

Hvordan er arbejdsfordelingen mellem jer?

- Daniel er sangskriver og sanger. Sophus er medsangskriver og producer i bandet. Sebastian er trommeslager og er det praktiske link i bandet. Vi laver alt musikken selv - og indspiller, producerer osv. selv.

Hvad er jeres ultimative karrieremål/drøm?

- Vores ultimatie karrieredrøm er at nå ud til så mange mennesker som muligt. Det betyder selvfølgelig også at få vores musik bredere ud end blot i Danmark. Lige nu arbejder vi på at komme ud over Danmarks grænser.

Foto: Per Lange

Har I forberedt jer anderledes til de to koncerter, I har holdt uden tilskuere i studiet/salen, end til normale koncerter?

- Ja, det er jo lidt nogle andre præmisser og derfor også nogle andre ting, der fungerer. Ofte har vi ikke haft særlig langt tid til at forberede de her live-sessions, så vi forsøger bare at gå med vores intuition om, hvad der fungerer hjemme i stuerne bag en skærm.

Hvem laver jeres lyd?

- Det gør vi selv. Sophus (keyboards) er også vores producer, og han er manden bag vores lyd i samspil med Daniel, som skriver sangene. For at lave en god sang og god lyd bliver man nødt til at få de to til at flette sammen. I denne live-session har vi selv lavet produktionen og lyd - så der er faktisk ikke en lydmand, på mens vi spiller.

Foto: Per Lange

Du kan se eller gense Marshall Cecils koncert i playeren øverst i denne artikel.

