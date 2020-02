Afgørende nyt fra kræftramt jysk rockstjerne

- De bedste nyheder jeg har fået længe!

Sådan beskriver Ronnie Atkins lægernes besked om, at frontmanden fra Pretty Maids nu er kræftfri.

Ronnie Atkins har fredag formiddag delt den gode nyhed på Facebook.

Den 55-årige sanger fra Vejle fik konstateret lungekræft i efteråret, og Pretty Maids aflyste efterfølgende en stribe koncerter.

Han har siden været i behandling for den frygtede sygdom.

Får nu immunterapi

På Facebook skriver sangeren, der i virkeligheden hedder Paul Christensen, at han for et par dage siden fik at vide, at scanninger viste, kræftsygdommen ikke længere kunne spores i hans krop.

Han vil nu modtage immunterapi for at mindske risikoen for, at sygdommen vender tilbage.

Pretty Maids i 1980'erne, hvor den såkaldte puddelrock gjorde sit indtog fra Californien. Foto: Kim Agersten

Ronnie Atkins var med til at stifte Pretty Maids i Horsens tilbage i 1981.

Jyderne havde deres storhedstid i 1980'erne og har opnået pæn international succes i blandt andet Tyskland, Sverige og Japan.

Pretty Maids er mest kendt for deres fortolkning af Thin Lizzys 'Please Don't Leave Me'.

Bandet udsendte i november karrierens 16. album, der bærer titlen 'Undress Your Madness'.

I marts 2018 blev Ronnie Atkins hasteindlagt under en turné i Schweiz på grund af et hovedtraume.

Sangeren erklærer, at han nu skal til at komme i form igen, men han oplyser intet om, hvornår Pretty Maids' fans kan forvente at se gruppen tilbage på scenen.