Aflyser alt: Dansk rockstjerne ramt af kræft

Den danske rocksanger Ronnie Atkins har fået kræft.

Frontmanden fra det garvede rockband Pretty Maids lider af lungekræft.

Det skriver gruppen i dag på Facebook

Pretty Maids, der stammer fra Horsens, har aflyst alle forestående koncerter frem til januar næste år.

I et åbent brev på Facebook forklarer Ronnie Atkins alias Paul Christensen, at han fik konstateret den frygtede sygdom for tre uger siden.

Allerede opereret

Sangeren er 'chokeret' over lægernes melding. Han er allerede blevet opereret og oplyser, at udsigterne for helbredelse angiveligt er 'gode'.

54-årige Ronnie Atkins skriver, at han trækker sig tilbage fra musikken på ubestemt tid, mens han prøver at bekæmpe sygdommen, så godt han kan.

Frontmanden var med til at stifte Pretty Maids i Horsens tilbage i 1981.

Jyderne havde deres storhedstid i 1980'erne og har opnået pæn international succes i blandt andet Tyskland, Sverige og Japan.

Bandet har planlagt at udsende nyt album med titlen 'Undress Your Madness' 8. november.

I marts 2018 blev Ronnie Atkins hasteindlagt under en turné i Schweiz på grund af et hovedtraume.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar til sangerens kræftsygdom.