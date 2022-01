Aflyser alt

Der har ifølge popduoen ikke været tid nok til at øve sig på alle deres sange, og derfor har Nik og Jay nu valgt at aflyse alle fire koncerter, der skulle være afholdt til foråret.

Det fortæller de på det sociale medie Facebook med en video.

- Kære Alle sammen. Vi ønsker, I stråler derude & at I har det rigtig rigtig godt .Vi bliver desværre nødt til at fortælle jer, at vores fire arena koncerter til foråret er aflyst, lyder det.

Duoen har ikke mulighed for at gøre koncerterne så gode, som de havde regnet med, og derfor har de nu valgt at trække stikke på koncerterne.

- Idéen om 'Længe Leve Drømmene-Touren' startede helt tilbage i 2019, men som vi alle ved, er der sket rigtig meget siden dengang. Og tiden lige nu og her for os er bare ikke til, hverken at forberede eller afholde store indendørs koncerter for tusind, tusindvis af mennesker.

Derfor lukker de ned for koncerterne og vil koncentrere sig om noget nyt til deres fans i fremtiden.

- Vi har gjort alt hvad vi kan for at få det her til at ske på vores måde.Men vi lever i nuet, og lige nu & hér, er det simpelthen tid til at lukke det kapitel & starte nogle nye eventyr. Vi kalder altid på det bedste og I er altid i vores tanker. Vi giver besked, når tiden igen er til Nik & Jay koncerter, som vi kender dem i Frihedens og i Kærlighedens navn, fortæller de.

Ifølge popdrengene får billetkøberne direkte besked omkring refundering af deres køb.

