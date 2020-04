Aflyser i sidste øjeblik: Her er erstatningen

Fredag aften klokken 20 havde Ekstra Bladet set frem til at kunne byde velkommen til en gratis koncert med Phlake kvit og frit her på ekstrabladet.dk.

Desværre har hitduoen, der består af Mads Bo Iversen og Jonathan Elkær, måttet aflyse i sidste øjeblik, da en musiker fra bandet er blevet ramt af sygdom.

Phlake er naturligvis kede af, at de har måttet aflyse med så kort varsel, men de håber på, at de kan få mulighed for at spille for Ekstra Bladets læsere på et andet tidspunkt.

Ærlig Mads Langer: - Det var et kæmpe chok

'På grund af sygdom er aftenens livestream-koncert udskudt. På baggrund af den nuværende situation kan vi ikke tage nogle chancer, men vi håber, at vi snart får muligheden for at spille for jer! Pas på jer selv! <3 Phlake', lyder det i en besked fra bandet til Ekstra Bladet.

Torsdag talte Ekstra Bladet med bandet, og her lagde de ikke skjul på, at de glædede sig meget til igen at kunne stå på scenen sammen og spille på ekstrabladet.dk.

- Vi havde en hel sommer foran os med en masse koncerter, som alle er blevet aflyst eller udskudt, og de sidste uger har vi mere eller mindre begge været i karantæne, så vi har ikke kunnet spille sammen. Derfor glæder vi os så meget til at spille sammen igen fredag. Vi har virkelig savnet det, lød det fra bandet.

Der bliver ingen koncert med Phlake fredag aften. Foto: Sony

Selvom der fredag desværre ikke bliver koncert med Phlake, har vi på Ekstra Bladet med kort varsel sadlet om, og du kan derfor se frem til at møde bandet Marshall Cecil, når de fredag aften i stedet for Phlake giver koncert kvit og frit på ekstrabladet.dk med start klokken 20.

Nytænkende

Marshall Cecil er ikke som de fleste andre bands og skiller sig ud med deres helt egen stil med elementer fra R&B, hip-hop og rock.

Trioen, der består af forsanger Daniel Abraham Basse, Sophus August Tuxen på keyboard og Sebastian Rasmussen Fibiger på trommer, er både fængende og eksperimenterede og har allerede høstet gode anmeldelser på deres udgivelser, som både er kaldt 'Bipolar pop' og 'transcendental pop' i rosende vendinger fra både anmeldere og publikum.

Rørt Annika Aakjær: - Jeg kom til at græde

Du kender sikkert allerede bandet fra efterårets hit 'Soliloquy (Wouldn't Feel Alone)', der også var ugens uundgåelige på P3 i efteråret.

Marschall Cecil er klar til at give et brag af en fredagskoncert på ekstrabladet.dk i aften klokken 20. Foto: Malik Grosos

Marshall Cecil udgav deres nye single, tre timer inden Danmark blev lukket ned, og det kribler derfor i fingrene på dem for at få lov at optræde. Deres store koncert på Vega blev aflyst lige efter nedlukningen, men bandet har holdt sig i form ved blandt andet at spille en livestreamet koncert.

Derfor er de mere end klar til at invitere os indenfor i øvelokalet med meget kort varsel fredag aften og give et brag af en koncert.

Vi glæder os til at kunne præsentere et upcoming band med stort potentiale, når Marshall Cecil fredag aften indtager scenen i stedet for Phlake med en suveræn god koncertoplevelse til alle i aften klokken 20 her på ekstrabladet.dk.

Under koncerten kan du som seer dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog. Samtidig kan du sende dine spørgsmål ind til Marshall Cecil. Spørgsmålene vil de besvare hurtigst muligt efter koncerten.

Koncerten med Marshall Cecil kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her.