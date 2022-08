Aflyser i sidste øjeblik

Rapperen Branco skulle torsdag have optrådt på festivalen AiaSound i København. Men nu har han aflyst.

Aflysningen sker på baggrund af personlige forhold.

- I forbindelse med en familieferie i udlandet er Brancos datter blevet indlagt på intensiv for behandling af følgesygdomme af COVID-19. Vi håber på at kunne bringe gode nyheder snart, og i mellemtiden vil vi bede jer om at give familien ro og respektere deres privatliv i denne svære tid, lyder den officielle udmelding fra Brancos hold til Ritzau.

Samtidig beder de om, at man respekterer rapperens privatliv i den svære tid, og at de håber på at kunne bringe gode nyheder snart.

Tidligere på ugen bekræftede en talsmand for rapperen, at hans datter i øjeblikket er indlagt på en intensivafdeling i udlandet på grund af følgevirkninger af coronavirus.

Annonce:

Ændringer i AiaSounds program betyder, at Tobias Rahim får senere spillestid, og Emil Stabil bliver Brancos afløser.

Det er kun to måneder siden, at Branco måtte aflyse to af sine sommerkoncerter og udskyde udgivelsen af sit album 'Baba Business 3' på grund af en halsoperation.

Branco er blandt Danmarks mest populære musiknavne lige nu, men når det kommer til at drive forretninger, går det anderledes elendigt. Det kan du læse mere om her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er grænser for, hvor hård sex man må have i 'Ex on the Beach'. Det fortæller Jeppe Bøg Risager i det nye afsnit af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.