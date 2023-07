Aflyser i sidste øjeblik

Den danske hit-musiker Hans Philip havde onsdag planlagt en tur til solskinsøen for at give en sommerkoncert på spillestedet Gæsten på Bornholm.

Men nu har musikeren været nødsaget til at aflyse grundet sygdom.

Det oplyser han på sin Instagram-profil.

'Kære Bornholm. Grundet sygdom er vi desværre nødt til at aflyse vores koncert på Gæsten i aften, skriver han i en story på Instagram og fortsætter:

'Jeg ser altid frem til at spille på Gæsten og er derfor meget ked af, at det skal gå ud over netop jer – men jeg lover, jeg vender stærkt tilbage, så snart der er mulighed for det!'

Til sidst opfordrer han folk til stadig at nyde solskinøen og den danske sommer, mens han forsikrer de uheldige billetholdere om, at de vil få pengene for deres billetter refunderet.

'Indtil da – nyd solskinsøen og den danske sommer. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. PS. til alle jer der har købt billet på forhånd - I vil blive kontaktet af billetudbyderen omkring refundering af billetten.'

Ukendt Kunster genopstået

Hans Philip genoptog for nyligt samarbejdet med produceren Jens Ole McCoy, der er den anden halvdel i hiphop-duoen Ukendt Kunster.

I den forbindelse optrådte de sammen på årets Roskilde Festival, hvor de fik æren af at lukke Arena-scenen.

Hans Philip skulle have optrådt alene og uden Jens Ole McCoy på Gæsten på Bornholm.

Hvis det står til Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo, så går bornholmerne nok ikke glip af det store. Anmelderen var i hvert fald ikke begejstret over Hans Philips seneste optræden på Tinderbox, som han blandt andet kaldte 'dødkedelig'.

