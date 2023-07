Aflyser i sidste øjeblik

Hvis du var en af dem, der havde set frem til at se hit-mageren Artigeardit på Grøn i Kolding fredag eftermiddag, er der dårligt nyt.

Sangeren har nemlig måttet aflyse sin koncert i sidste øjeblik.

Det oplyser Local Eyes Agency i en pressemeddelelse.

Aflysningen skyldes komplikationer med Artigeardits kærestes graviditet.

'Artigeardit er desværre nødt til at forlade Grøn-karavanen for en stund grundet komplikationer med sin kærestes graviditet', skriver Grøn på Facebook.

'Alle har det dog under omstændighederne godt. Vi ønsker dem begge alt det bedste og glæder os til at have Ardit tilbage så snart han er klar.'

Artigeardit har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han og kæresten venter en lille dreng i denne måned.

Vender tilbage

I pressemeddelelsen lyder det samtidig, at Artigeardit vender tilbage til Grøn-karavanen, så snart han og familien er klar til det.

Det bliver i stedet Lamin kendt for sange som 'Gode dage, gode drinks' og 'Window', der spiller op til dans ved dagens Grøn i Koldning i stedet for Artigeardit.

Artigeardit skulle ellers have indtaget scenen senere fredag eftermiddag til en udsolgt Grøn-koncert i Kolding.

Torsdag gav han koncert til Grøn i Tårnby.

Her gjorde kunstnere som Saveus, Aqua, Medina og Andreas Odbjerg ham selskab.