Aflyser koncert efter blodprop

Der bliver ingen koncert med Hugorm på Skive Festival torsdag aften.

I et opslag på Instagram oplyser det danske band, der har 'X Factor'-dommer Simon Kvamm i spidsen, at koncerten på den jyske festival er aflyst, fordi trommeslager Arni Bergmann har haft en blodprop i armen.

'Arnis højre arm begyndte at hæve i søndags før vores koncert i Jelling og efterfølgende undersøgelse viste, at han havde en blodprop i den ene skulder. Dette har betydet, at han har været indlagt til undersøgelser og behandling de sidste to dage på Thisted Sygehus', skriver bandet.

De slår dog fast, at Arni Bergmann er okay.

Hugorm består af forsanger Simon Kvamm, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arni Bergmann. Foto: Per Lange

'Som I kan se i videoen, har han det efter omstændighederne godt, men koncerten på Skive Festival er desværre ikke mulig for ham at gennemføre. Vi er utrolig kede af at gå glip af mødet med vores fans i Hug Army på dette års Skive Festival, men vi vender både snart og stærkt tilbage', skriver de.

Et par dages pause

Hugorm har delt en video af Arnie Bergmann fra en hospitalsseng, hvor han selv sætter lidt ord på sin tilstand.

- Jeg har været til læge, og han siger, at jeg ikke må bruge armen i hvert fald i et par dage. Men derefter skulle jeg være helt oppe at køre igen, siger han i videoen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra bandet, men det har endnu ikke været muligt.

Hugorm går en travl sommer i møde, hvor de blandt andet kan opleves på Tinderbox, Nibe Festival og Smukfest samt flere mindre festivaler, hvis helbredet ellers arter sig.

Afløser fundet

Skive Festival fik beskeden onsdag aften, og der blev derfor sat himmel og jord i bevægelse for at finde en afløser til torsdagens koncert.

- Det er ikke den nemmeste opgave, jeg har haft i mit liv, men der er virkelig mange, der ville hjælpe med at finde en, siger Michael Eiskjær, der er formand for Skive Festival, til Ekstra Bladet.

Og heldigvis for Michael og resten af festivalen er der nu fundet en erstatning.

Rapstjernen Artigeardit melder sin ankomst 19.30 i stedet for Hugorm.

Artigeardit har en pakket festival-kalender og spiller sommeren over flere forskellige steder. Derudover bliver rapperen også far til en søn til juli.

Det kunne han fortælle til Ekstra Bladet tidligere på året.