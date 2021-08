Aflyser på grund af sygdom

Der skulle have været koncert med Johnny Madsen ved Randers Festuge lørdag, men den blev aflyst, da troubadouren er blevet syg.

Han har fået en skade i ryggen, som gør, at han ikke kan hverken stå eller gå.

Det skriver TV2 Østjylland, der har talt med koncertarrangøren.

- Meldingen fra Johnny Madsen-lejren var, at han på grund af smerter i ryggen hverken kunne gå eller stå. De kom lige fra lægen og havde forsøgt alt for at se, om han på nogen måde kunne gennemføre koncerten, lyder det fra musik- og teaterchef på spillestedet Værket, Mikael Qvist Rørsted.

Han oplyser desuden, at det har store økonomiske konsekvenser for spillestedet, når en koncert bliver aflyst med så kort varsel.

Havde glædet sig

Samme dag blev der lavet et opslag fra musikerens officielle profil på Facebook.

'Koncerten med Johnny Madsen i aften er desværre aflyst. Johnny har fået en rygskade som gør det umuligt at gennemføre aftenens koncert på Amfiscenen på Værket.'

'Vi havde ellers alle glædet os til et brag af en udsolgt koncert med Johnny Madsen Band i Randers Festuge. Det er vi naturligvis rigtig kede af - ikke mindst Johnny og hans band,' skriver de blandt andet om aflysningen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Johnny Madsen for at høre, hvordan han har pådraget sig rygskaden, men meldingen fra hans lejr er, at de ikke har nogen yderligere kommentarer i øjeblikket.