Aflyser: - Vi er så kede af det

Der bliver heller ingen Tønder Festival i år.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse, efter en lang række festivaler, heriblandt Roskilde Festival og Smukfest, tirsdag har taget konsekvensen af de nye coronarestriktioner og har valgt at trække stikket.

Tønder Festival har efter et internt møde nu valgt at følge trop.

'En Tønder Festival opdelt i sektioner kan vi på ingen måde se for os,' siger Maria Theessink, kunstnerisk leder og pressechef, og uddyber:

'Vi har regnet på, hvilke kompromiser og økonomiske omkostninger en sektionering af festivalpladsen har og må erkende, at det hverken kan eller ønsker vi. Vi ønsker ikke at lave en Tønder Festival halvt og gå på kompromis med totaloplevelsen. Derfor har vi med tungt hjerte valgt at aflyse årets festival,' lyder det videre.

Andet alternativ

Festivalen oplyser dog, at deres plan B nu træder i kraft, og derfor vil de i stedet arrangere en række musikoplevelser i Kulturhuset Schweizerhalle i perioden 17.-29. august 2021 med koncerter, workshops og andet, der vil skabe en stemning af festival.

'Vi er så kede af, at vi ikke kan holde festival i 2021, men vi har også fra begyndelsen været stålsat besluttede på, at uanset hvad der skete, så tillader vi ikke, at vores velkendte 'Circle' bliver brudt. Vores opgave er at sikre Tønder Festival på den lange bane, og vi kan godt overleve endnu et år uden den festival, vi kender – for vi sætter noget andet i stedet,' siger Maria Theessink, og fortsætter:

'Vi har verdens bedste og mest loyale frivillige, og opfindsomheden er så stor, at vi er ved at revne af stolthed. Da vi samtidig har fået en enorm opbakning både fra danske og internationale kunstnere, så får vi bare endnu en gang bekræftet, at Tønder kan noget helt særligt – og at der skal mere end en ond virus til at få os ned med nakken. Vi håber derfor, at også publikum vil tage godt imod vores nye tiltag, og vi glæder os helt vildt til at præsentere programmet,' siger Maria Theessink.

Lukas Graham skulle traditionen tro have spillet på Tønder Festival. Foto: Per Lange

Det er muligt at få refunderet pengene for sin billet. Foto: Finn Frandsen

Hun oplyser, at alle, der har købt billet til festivalen i 2021, kan få overført den til 2022. Ønsker man ikke at få overført sin billet, kan man få sine penge refunderet. Dog appelerer hun til, at man beholder sin billet og på den måde støtter festivalen.

OVERBLIK: Disse festivaler er aflyst Det er væltet ind med aflysninger af årets musikfestivaler, efter at en ny genåbningsaftale faldt på plads i Folketinget natten til tirsdag. De er aflyst, fordi der vil være store begrænsninger i forhold til publikum ved sommerens festivaler. Her er en oversigt over de festivaler, der tirsdag er blevet aflyst: * Jelling Musikfestival: 20.-23. maj. * Hede Rytmer: 27.-29. maj. * Heartland Festival: 27.-29. maj. * Herning Rocker: 28.-29. maj. * Northside: 3.-5. juni. * Copenhell: 16.-19. juni. * Tinderbox: 24.-26. juni. * Vilde Vulkaner: 29.-30. juni. * Kløften Festival: 24.-26. juni. * Thy Rock: 25.-26. juni. * Roskilde Festival: 26. juni - 3. juli * Nibe Festival: 30. juni - 3. juli. * Vig Festival: 8.-10. juli. * Langelandsfestival: 17-.24. juli. * Musik i Lejet: 22.-24. juli. * Bork Festival: 28. juli - 1. august. * Smukfest: 4.-8. august. Undersøger mulighederne for at holde alternativt arrangement. * Ringsted Festival: 5.-7. august. * Rock Under Broen: 13.-14. august. * Tønder Festival: 26.-29. august. Afholder i stedet koncerter i kulturhuset Schweizerhalle 17.-29. august. Kilder: Festivalerne selv. Vis mere Vis mindre

